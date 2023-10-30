«Ведомости»: «Газпром» может купить долю в Aurus

ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) может купить долю компании Aurus, производящей премиальные российские автомобили, сообщили несколько источников «Ведомостям». Сроки сделки пока неизвестны, однако решение на правительственном уровне уже принято, сказал один из источников издания.

Другой отметил, что автомобильной компании нужны дополнительные инвестиции для развития своего проекта, из-за чего сделка будет денежной. Третий источник утверждает, что газовая компания может получить до 40% доли крупнейшего акционера Aurus — подведомственного Минпромторгу госинститута ФГУП «НАМИ».

«Ведомости» направили запросы в пресс-службы «Газпрома», «НАМИ» и Aurus. По информации «Газпрома», вопрос о его участии в покупке российской автомобильной компании будет обсуждаться на совете директоров, однако представителям не известно, когда и в каком ключе пройдет обсуждение.

«Газпром» уже работал с Aurus. В 2019 году был представлен вертолет повышенной комфортности «Ансат Aurus», в 2021 году — Aurus Business Jet на основе SSJ100. Позже «Газпром-тех» приобрела казанскую «Аурус-Аэро», занимающуюся производством летной техники. Помимо этого, в марте этого года, Минпромторг, «Газпром» и Объединенная судостроительная корпорация подписали соглашение о строительстве отечественного судна премиум класса «Аурус-Марин». Дизайн-проект будущего судна должен быть готов не позднее конца 2024 г.

Последняя доступная финансовая отчетность показывает, что за 2021 год у компании Aurus был зафиксирован чистый убыток в размере 953,6 млн руб. против прибыли 271,1 млн годом ранее, выручка была на уровне 370,1 млн руб.

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Александра Горошилова