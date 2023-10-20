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Коммерсантъ FM
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Чиновникам подали машину

Какими автомобилями рекомендует пользоваться госслужащим Минпромторг

Российские власти определились с тем, на какие машины будут пересаживать чиновников. Минпромторг составил список автомобилей для приоритетного использования госслужащими. Министерство рекомендовало в первую очередь закупать для этого высоколокализованные модели, которые производят в России в рамках специальных инвестконтрактов. Поэтому в перечень вошли машины не только российских, но и китайских брендов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”:

Первое место по числу моделей в перечне Минпромторга поделили автомобили АвтоВАЗа и Ульяновского автомобильного завода. Чиновников будут пересаживать на седаны Lada Vesta, Lada Vesta SW Cross и Granta, а также внедорожники Niva Travel и Niva Legend. Кроме того, в парке у госслужащих появятся несколько моделей УАЗа — «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и грузопассажирский автомобиль СГР, более известный как «Буханка».

Чиновникам также рекомендовали пересаживаться на кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «3е» и недавно сошедший с конвейера лифтбек «Москвич 6». Помимо прочего, в списке оказались электромобили под брендом Evolute: седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky.

Не обошлось в перечне и без премиальных отечественных машин. Госслужащих пересадят на седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Кроме того, им будет доступно и несколько иностранных машин, а именно линейка китайских кроссоверов Haval — Jolion, Dargo, F7, F7x и H9. При этом Минпромторг намерен обновлять список по мере выхода новых моделей.

О том, что все чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства, в начале августа заявлял президент Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь говорил, что депутаты нижней палаты парламента договорились пересесть на российские машины этой осенью.

При этом автопарк государственных служащих, скорее всего, будет формироваться в зависимости от стоимости конкретной модели и статуса чиновника, который будет на ней ездить, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Вилка получается очень широкая. Та же самая Niva Legend — это все-таки пока сегмент до 1 млн руб., а стоимость Aurus может исчисляться десятками миллионов. Градацию понять несложно.

Наверняка автомобили Aurus достанутся высшим чинам — на уровне правительства, а то, что попроще, каким-то региональным чиновникам.

Те же самые Vesta, видимо, будут зарезервированы под представителей местных властей, на уровне городов, скажем так. А на то, что производит АвтоВАЗ, внедорожники и кроссоверы, скорее всего, пересядут сотрудники МЧС, полицейские и так далее. Плюс у нас есть продукция завода Haval, который расположен в Тульской области. Этими машинами будут пользоваться какие-то региональные чиновники.

Откажутся ли российские чиновники от иномарок

Что касается существующего автопарка и ресурса этих машин, любой современный автомобиль может эксплуатироваться достаточно долго при своевременном и грамотном обслуживании в соответствии с регламентом автопроизводителя. Какой будет ресурс у условных эксплуатирующихся Mercedes-Benz, BMW, Audi, прогнозировать невозможно, не зная ситуации в конкретных автопарках. Нам, например, неизвестно, насколько они способны доставлять запчасти, которые рекомендуют автопроизводители».

Впервые идею пересадить чиновников на российские машины в 1997 году выдвинул Борис Немцов, который тогда занимал пост замглавы правительства. Президент Борис Ельцин поддержал предложение и выпустил распоряжение запретить закупки иномарок для правительственных госслужащих. Однако те жаловались на частые поломки, а cам глава государства продолжил ездить на Mercedes-Benz. В итоге через пару лет Ельцин отменил распоряжение.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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