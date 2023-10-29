Салливан: Израиль должен использовать оружие США с соблюдением законов войны

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль должен использовать поставленное из США оружие с соблюдением законов ведения войны. Он уточнил, что такие требования США предъявляют всем, кому поставляют вооружения.

«То, что мы предоставляем Израилю, подчиняется законам войны и требованиям о принятии мер по защите невинных людей. Эти требования мы предъявляем в любом случае, когда передаем оружие другой стране»,— сказал господин Салливан в эфире ABC, отвечая на вопрос, сообщают ли США Израилю о нормах применения оружия, поставляемого Иерусалиму.

США объявили о поставках военной помощи Израилю после вторжения в страну боевиков палестинского движения «Хамас». В частности, США направили союзнику боеприпасы и ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны «Железный купол». Кроме того, США перебросили в регион два авианосца. В ответ на атаку «Хамаса» Израиль начал обстреливать сектор Газа. 27 октября было объявлено о расширении наземных операций израильской армии на территории анклава.

О текущей ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».