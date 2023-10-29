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Коммерсантъ FM
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Число погибших при взрыве на шахте в Казахстане выросло до 42

Количество погибших в результате взрыва на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 42 человек, продолжаются поиски четверых шахтеров, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Фото: Stringer, Reuters

Фото: Stringer, Reuters

В пресс-релизе говорится, что поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии около четырех километров друг от друга. В поисковых работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники. В обеспечении медпомощи заняты 21 человек и 7 машин скорой, сообщила пресс-служба МЧС.

Утром 28 октября на шахте произошел взрыв метана. На момент аварии под землей находились 252 шахтера, самостоятельно на поверхность поднялись 206. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта. 29 октября объявлен в Казахстане днем траура.

Эрдни Кагалтынов

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