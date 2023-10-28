Число погибших при взрыве в шахте в Казахстане выросло до 20 человек

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Число погибших в результате ЧП выросло до 20 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте... Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия»,— сообщила пресс-служба господина Токаева.

Исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов заявил, что 40 человек остаются в шахте, еще 20 шахтеров были «обнаружены без признаков жизни», передает его слова «Казинформ». По факту возгорания на шахте начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ст. 277, ч. 3 УК Казахстана), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

ЧП на шахте произошло ранее сегодня, 28 октября. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана в лаве (подземная очистная выработка). На момент аварии под землей находились 252 человека. На месте работают 40 спасателей, туда же прибыли аким Карагандинской области и гендиректор АО «АрселорМиттал Темиртау».

Лаура Кеффер