Минпросвещения утвердило три возможные оценки за поведение школьников

Модель оценки включает четыре основных критерия. В их числе — правомерное поведение, дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с учащимися и со взрослыми. Оценку будет выставлять классный руководитель по итогам четверти или триместра, а также года. Педагогу необходимо учитывать комментарии других учителей. В расчет будут брать информацию от логопедов, психологов, советников директора по воспитанию.