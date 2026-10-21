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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
ЖизньОбразование

Минпросвещения утвердило три возможные оценки за поведение школьников

Минпросвещения определило порядок выставления оценки за поведение школьников. Возможны три варианта оценки: образцовое, допустимое и недопустимое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо ведомства.
Модель оценки включает четыре основных критерия. В их числе — правомерное поведение, дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с учащимися и со взрослыми. Оценку будет выставлять классный руководитель по итогам четверти или триместра, а также года. Педагогу необходимо учитывать комментарии других учителей. В расчет будут брать информацию от логопедов, психологов, советников директора по воспитанию.
В Минпросвещения говорили, что оценка за поведение не изменит результаты аттестации школьников. Получать отметки смогут ученики со второго по восьмой класс. С 1 сентября в школах также появились комиссии по урегулированию споров. Они должны рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение.
Минпросвещения
Школьное образование
Российское образование