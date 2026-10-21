Минпросвещения утвердило три возможные оценки за поведение школьников
Минпросвещения определило порядок выставления оценки за поведение школьников. Возможны три варианта оценки: образцовое, допустимое и недопустимое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо ведомства.
Модель оценки включает четыре основных критерия. В их числе — правомерное поведение, дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с учащимися и со взрослыми. Оценку будет выставлять классный руководитель по итогам четверти или триместра, а также года. Педагогу необходимо учитывать комментарии других учителей. В расчет будут брать информацию от логопедов, психологов, советников директора по воспитанию.