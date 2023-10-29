Кадыров о помощи Палестине: мы заставим НАТО направлять силы на войну с нами

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Израиль в геноциде палестинцев и фашизме, которые «не уступает гитлеровскому». Фонд имени Ахмата-Хаджи-Кадырова подготовил помощь для 20 тыс. семей из Палестины. Глава Чечни пообещал в помощь продолжать боевые действия в конфликте с Украиной, чтобы заставлять НАТО направлять силы «на войну с нами».

«Жертвами ужасающего сионистского акта геноцида стали несколько тысяч ни в чем не повинных людей. <...> По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский»,— написал господин Кадыров в Telegram.

Глава Чечни в своем канале опубликовал обращение детей из Палестины, которые жестокость «не только видят», но и «испытывают на себе». Он отметил, что те, кто «всегда лицемерно» говорил о правах человека, сейчас не осуждают Израиль, а «оказывают агрессору всяческую помощь». По словам господина Кадырова, сотни тысяч чеченцев молят Аллаха «о скорейшем наказании израильским преступникам».

«Мы в свою очередь будем стойко противостоять слугам иблиса на Украине, заставлять НАТО и другие страны расходовать свой основной военный и экономический потенциал на войну с нами»,— добавил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни в начале войны Израиля и «Хамаса» в секторе Газа поддержал Палестину и предложил чеченские подразделения в качестве миротворцев для «противодействия любым возмутителям». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова господина Кадырова, отмечал, что Россия имеет давние связи как с палестинцами, так и с Израилем, а потому поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет и захвата ряда территорий палестинцами. Израиль в ответ устроил блокаду анклаву и начал военную операцию, которая на этой неделе переросла в сухопутную. Агентства ООН фиксируют в секторе Газа катастрофическую ситуацию из-за дефицита еды, воды, лекарств, топлива, а также из-за непрекращающихся израильских бомбардировок. В Израиле погибли 1,4 тыс. человек, 5,4 тыс. пострадали. В секторе Газа, по последним данным, 7,3 тыс. человек были убиты, около 19 тыс. ранены.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Леонид Уварчев