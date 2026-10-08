Samsung в третьем квартале получил рекордную прибыль в $79,8 млрд
08.10.2026, 07:41
Операционная прибыль Samsung Electronics Co. в третьем квартале 2026 года превысила 107 трлн вон ($79,8 млрд), что почти в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, пишет «Рёнхап» со ссылкой на предварительный финансовый отчет компании.
Финансовые результаты Samsung в третьем квартале могут стать рекордными. Ранее компания еще не получала квартальную выручку в размере выше 100 трлн вон. По предварительным данным, рост выручки год к году составил 126,6%. Чистая прибыль не была включена в прогноз.
Рекорд Samsung станет беспрецедентным даже среди мировых технологических гигантов, включая Apple Inc. и Nvidia Corp. Единственным сопоставимым примером остается саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая во втором квартале 2022 года получила $86,5 млрд операционной прибыли.
Рост прибыли объясняется продолжающимся ростом глобальных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ), что усилило нехватку полупроводников и привело к росту цен на чипы памяти. При этом подразделения, не связанные с чипами памяти остались в минусе — совокупные операционные убытки оцениваются примерно в 1 трлн вон.