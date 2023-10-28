Иран отверг требования США о невмешательстве в конфликт Израиля
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что страна не будет следовать предостережениям США по поводу вмешательства в войну между Израилем и «Хамасом». Вместе с тем он заверил, что Иран не причастен к произошедшему 7 октября нападению группировки на Израиль, которое спровоцировало конфликт.
Президент Ирана Эбрахим Раиси
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться (в конфликт), но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию. В такой ситуации мы считаем это требование недействительным»,— сказал Эбрахим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera (цитата по ТАСС).
«Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана»,— также сказал в интервью господин Раиси.
В середине октября представители США, Ирана, Катара и Китая провели переговоры, одним из итогов которых стала договоренность, что Иран не будет вмешиваться в конфликт Израиля и «Хамаса». При этом тогда власти Ирана поясняли, что вмешательство не произойдет, если не будет атак на страну со стороны Израиля.
Ранее сегодня, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что 90% бюджета палестинской группировки «Хамас» обеспечивает Иран. При этом он заявил, что не знает наверняка, имел ли Иран прямое отношение к нападению боевиков «Хамаса» на израильские территории 7 октября.
О текущей ситуации в Израиле — в материале «Израиль проводит разведку боем».
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
7 октября группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Следом боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной и поручил провести широкую мобилизацию резервов. Кадры с места событий — в фотогалерее «Ъ».