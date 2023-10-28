Иран отверг требования США о невмешательстве в конфликт Израиля

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что страна не будет следовать предостережениям США по поводу вмешательства в войну между Израилем и «Хамасом». Вместе с тем он заверил, что Иран не причастен к произошедшему 7 октября нападению группировки на Израиль, которое спровоцировало конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Эбрахим Раиси

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Президент Ирана Эбрахим Раиси

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться (в конфликт), но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию. В такой ситуации мы считаем это требование недействительным»,— сказал Эбрахим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera (цитата по ТАСС).

«Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана»,— также сказал в интервью господин Раиси.

В середине октября представители США, Ирана, Катара и Китая провели переговоры, одним из итогов которых стала договоренность, что Иран не будет вмешиваться в конфликт Израиля и «Хамаса». При этом тогда власти Ирана поясняли, что вмешательство не произойдет, если не будет атак на страну со стороны Израиля.

Ранее сегодня, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что 90% бюджета палестинской группировки «Хамас» обеспечивает Иран. При этом он заявил, что не знает наверняка, имел ли Иран прямое отношение к нападению боевиков «Хамаса» на израильские территории 7 октября.

О текущей ситуации в Израиле — в материале «Израиль проводит разведку боем».

Анастасия Ларина