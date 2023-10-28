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Коммерсантъ FM
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Вероятный организатор избиений прохожих в Петербурге объявлен в розыск

17-летний Турал Мамедов, предполагаемый организатор банды подростков, которая избивала прохожих в Санкт-Петербурге, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Об этом сообщила пресс-служба петербургского ГСУ СКР.

Всего по делу о хулиганстве ( ч.2 ст. 213 УК) и возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч.2 ст. 282 УК) арестовано 11 молодых людей, среди которых есть уроженцы Таджикистана и Азербайджана, восьмерым предъявлены обвинения, сообщила пресс-служба ведомства. Остальным соучастникам обвинения будут предъявлены в ближайшее время, отметили в СКР.

По версии следствия, молодые люди, действуя по предварительному сговору из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти и вражды нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах.

Сообщается о проведении обысков в местах возможного пребывания участников банды — спортивном клубе, одном из заводов, расположенных на территории Ленинградской области, а также в ряде ресторанов. В последних СКР выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и миграционного законодательства.

15 октября, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении подростков, в основу которого легла видеозапись из соцсетей, где неизвестные лица нападают на жителей Петербурга. Под подозрение попали подростки из азербайджанских семей, которые называли себя «азербайджанской мафией».

20 октября в СИЗО отправили четверых предполагаемых участников банды. В полиции сообщали, что задержали всех участников группы, за исключением автора Telegram-канала «Жизнь бродяги», куда, по версии следствия, молодые люди выкладывали видео с избиениями прохожих. В СМИ сообщали, что канал предположительно ведет Турал Мамедов.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

Эрдни Кагалтынов

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