Петербургский суд арестовал четверых подростков из «азербайджанской мафии»

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО четверых подростков из «азербайджанской мафии», которых подозревают в нападениях на жителей города. Ранее в отношении молодых людей возбудили уголовные дела за хулиганство (ст. 213 УК РФ) и призывы к применению насилия к группе лиц по признакам национальности и происхождения (ст. 282 УК РФ).

В полиции сообщали, что задержали всех участников группы, за исключением 17-летнего автора Telegram-канала «Жизнь бродяги», куда, по версии следствия, молодые люди выкладывали шок-контент.

По ст. 282 УК РФ проходят 18-летний Сеймур Мухтаров, а также еще один несовершеннолетний юноша. Еще двоим не достигшим 18 лет фигурантам инкриминируют хулиганство. Сегодня по ходатайству следствия всех их заключили под стражу на два месяца.

В эти дни в Петербурге и Ленобласти по делу «азербайджанской мафии» проходят масштабные обыски. Оперативники работают по адресам, связанным с подозреваемыми, в поиске других участников банды.

На прошлой неделе по сети разошлись кадры, как молодые люди 17–18 лет устраивают потасовки в общественных местах города, в основном в ресторанах быстрого питания и супермаркетах. Себя ребята предпочитали называть «азербайджанской мафией».

После того как информация о группе выходцев из Азербайджана, которая избивает случайных прохожих, получила огласку, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург