Эрдоган прибыл на миллионный митинг в поддержку Палестины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете в стамбульский аэропорт имени Ататюрка, где проходит «великий палестинский митинг» в поддержку сектора Газа, организованный правящей Партией справедливости и развития, передает «РИА Новости». Турецкие СМИ, в том числе TGRT Haber, со ссылкой на организаторов митинга утверждают, что в нем, как ожидается, примут участие свыше 2 млн человек. Господин Эрдоган заявил, что на митинге собралось почти полтора миллиона человек, передает NTV.

CNN Turk сообщает, что в митинге также примут участие лидеры оппозиционного «Народного альянса», в который входят Республиканская народная партия и Хорошая партия. Телеканал утверждает, что на митинг также придут, в частности, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели и председатель партии «Великое единство» Мустафа Дестиджи.

Кроме того, организаторы ожидают, что в митинге будут участвовать представители правительств других государств, деятели искусства, спортсмены и предприниматели.

25 октября президент Турции раскритиковал действия Израиля в ходе войны с палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. Он сообщил, что отменил свой визит в страну. Президент также отметил, что Израиль и все страны называют «Хамас» террористической организацией. Однако, по его мнению, «Хамас» представляет собой «освободительную группу моджахедов».

Эрдни Кагалтынов