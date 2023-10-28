WP: США призвали Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа
Администрация США призывает Израиль пересмотреть планы о проведении крупной наземной операции в секторе Газа и сделать выбор в пользу ограниченных операций с использованием авиации и спецназа, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников. По их данным, власти США очень обеспокоены возможными последствиями полномасштабной операции и все больше сомневаются, что она поможет Израилю добиться поставленной им цели ликвидировать палестинское движение «Хамас».
Как пишет WP, американские власти также опасаются, что проведение операции может сорвать переговоры об освобождении почти 200 заложников. По мнению чиновников, в последние дни по этой теме были достигнуты «значительные успехи», в том числе это касается возможности освобождения нескольких американцев. О каком числе идет речь, не уточняется.
Кроме того, администрация США обеспокоена, что наземная операция может привести к многочисленным жертвам среди палестинских граждан и израильских солдат, что «потенциально может спровоцировать резкую эскалацию боевых действий в регионе». Вашингтон считает, что точечные удары по «Хамасу» «больше поспособствуют переговорам по освобождению заложников, будут менее смертоносными, с меньшей вероятностью прервут поставки гумпомощи и не спровоцируют более широкую войну в регионе», уточнили неназванные чиновники.
Как утверждает издание, изменение позиции администрации США «является безошибочным и преднамеренным». «Они явно перешли от первоначального "Мы вас поддержим, мы будем делать все, что вы хотите" до "Вам действительно нужно переосмыслить свою стратегию". И они делают это осторожно»,— заверил один из собеседников издания.
Белый дом отказался комментировать информацию WP.
Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает число жертв более чем в 7 тыс. человек. Вчера, 27 октября, Израиль расширил операцию в Газе. «Хамас» назвал это вторжением. Израильская армия отрицает начало масштабной наземной операции.
О развитии событий — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».