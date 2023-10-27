Власти Молдавии живут днем победы

Кишинев не намерен проявлять инициативу в вопросе урегулирования приднестровского конфликта. Это следует из нового заявления президента Молдавии Майи Санду. Она считает, что разрешение многолетней проблемы зависит от геополитического контекста, и надеется, что ее стране представится возможность завершить территориальный конфликт. Что именно должно сложиться, тоже ясно: Украина должна одержать победу в противостоянии с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду во время церемонии инаугурации в декабре 2020 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Молдавии Майя Санду во время церемонии инаугурации в декабре 2020 года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приднестровский конфликт, которому исполнилось 33 года, Майя Санду прокомментировала в интервью телеканалу «Голос Бессарабии», которое вышло в эфир 27 октября. Президента спросили, есть ли у нынешней молдавской власти собственное видение того, как решить давнюю территориальную проблему.

Майя Санду в ответ заявила, что у власти «очень ясное видение»: «Мы хотим, чтобы молдаване правобережья (Днестра.— “Ъ”) и молдаване левобережья жили в единой стране, в хороших условиях, по европейским стандартам». У правительства, по словам госпожи Санду, есть и план достижения этой цели, «но сейчас неподходящий момент для того, чтобы вести дебаты» по этому поводу.

Не ответив, таким образом, на вопрос о том, как именно правящая страной команда Майи Санду собирается урегулировать приднестровский конфликт, она в то же время дала понять, что молдавские власти не намерены проявлять в этой теме инициативу. Ставка, как следует из комментария президента, сделана на то, что возникнет удачная для Кишинева геополитическая конъюнктура.

«Каким бы реалистичным ни было это видение (имеется в виду неразглашаемый подход Кишинева к приднестровскому урегулированию.— “Ъ”), оно, безусловно, зависит от геополитического контекста. Мы надеемся, что нам представится возможность — геополитическая возможность — реализовать это видение»,— отметила госпожа Санду.

Она также заявила, что конфликта между людьми с двух берегов Днестра не существует: «Этот конфликт создан в результате поддержки сепаратистского режима со стороны Москвы».

Решение, добавила госпожа Санду, понятное: «Ликвидировать этот сепаратистский режим и иметь возможность реинтегрировать нашу страну».

В этом интервью Майя Санду не пояснила, какой геополитический контекст она считает благоприятным для решения приднестровского вопроса. Но в прошлом месяце в беседе с журналистом канала France24 молдавский президент говорила, что геополитическая возможность для урегулирования конфликта на Днестре может появиться, «когда Украина выиграет войну». «А пока мы готовимся к этой геополитической возможности»,— сказала Майя Санду 18 сентября.

Не контролируемый Кишиневом приднестровский регион Молдавии, напомним, представляет собой узкую полоску вдоль реки Днестр. На востоке территория граничит с Украиной. После 24 февраля 2022 года украинские власти закрыли этот сегмент своей границы с Молдавией. Киев воспринимает как угрозу Приднестровье, где дислоцированы российские войска и чьи власти ориентированы на Москву.

Между тем Украина, как и Россия, является посредником в переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта. Киев и Москва участвуют в переговорном формате «5+2», где, помимо них, состоят Молдавия и Приднестровье — как стороны конфликта, ОБСЕ — в качестве еще одного посредника, а также ЕС и США — в статусе наблюдателей.

Правда, еще до того как в феврале 2022 года противостояние России и Украины вылилось в масштабные боевые действия на украинской территории, переговорный формат забуксовал.

Сейчас он полностью парализован и, несмотря на регулярные призывы российской стороны возобновить его работу (в этом с РФ солидаризируются власти непризнанного Приднестровья), ни Кишинев, ни Киев, ни остальные участники не настроены на оживление этого процесса.

«Я думаю, что правительство больше сфокусировано на получении членства в ЕС»,— сказал в беседе с “Ъ” экс-глава миссии ОБСЕ в Молдавии, американский дипломат Уильям Хилл. «Думаю, молдавские власти полагают, что концентрация на реинтеграции Приднестровья может их как-то сдерживать в процессе евроинтеграции. Я говорил с представителями молдавского руководства, и я думаю, что они могут делать и одно, и другое и что это в их интересах — заниматься и тем, и другим». По словам собеседника “Ъ”, «Приднестровье сегодня — это не то же самое, чем оно было тридцать лет назад»: «Тогда это был музей Советского Союза, сегодня Приднестровье больше торгует с ЕС, чем с Россией. И я думаю, что бизнес в Приднестровье тоже заинтересован в евроинтеграции. Таким образом, Приднестровье может быть потенциальным партнером для нынешнего молдавского правительства, если последнее будет смотреть на ситуацию под описанным мною углом»,— полагает господин Хилл.

Евроинтеграция, действительно, тема номер один для Майи Санду и правящей страной пропрезидентской и проевропейской партии «Действие и солидарность».

Как ожидается, до конца года ЕС примет решение о том, начинать с Кишиневом переговоры о вступлении республики в Евросоюз или нет.

Шансы на то, что решение будет положительным, весьма высоки. Что крайне важно и для госпожи Санду, и для ее партии. Дело в том, что в будущем году в Молдавии пройдут выборы президента, а через год — парламентские. Продвижение по пути евроинтеграции однозначно добавит Майе Санду очков.

Сближение с Евросоюзом настолько приоритетно, что молдавское руководство не опасается говорить о том, что страна может войти в ЕС и без Приднестровья. Глава молдавского МИДа Нику Попеску в недавнем интервью изданию Politico отметил: «Территория, которую контролирует наше правительство в Кишиневе, может присоединиться к ЕС независимо от того, что происходит к востоку от нас, включая ситуацию вокруг Приднестровья».

Майя Санду также готова к тому, что ее страна будет вступать в ЕС по частям. «Идеальный вариант — это вступление ЕС реинтегрированной страной. Если этого не произойдет, есть вариант интеграции в ЕС сначала правого берега, потом левого»,— отметила она в интервью «Голосу Бессарабии».

Владимир Соловьев