Переговорная процессия

В четверг может решиться судьба миссии ОБСЕ в Молдавии, созданной 30 лет назад для содействия урегулированию конфликта на Днестре. РФ дала понять: не факт, что мандат миссии продлят. Технический момент превратился в интригу из-за недовольства России тем, что не удается воскресить переговоры по Приднестровью, в которых до 24 февраля 2022 года Москва играла заметную, если не ключевую роль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heinz-Peter Bader / AP Фото: Heinz-Peter Bader / AP

Судьба миссии ОБСЕ в Молдавии будет решаться в Вене. По четвергам в штаб-квартире организации собирается постоянный совет, и 29 июня он среди прочего рассмотрит вопрос продления мандата молдавской миссии.

Раньше это считалось проходным, чисто техническим моментом. Как правило, мандат без особых дискуссий продлевали сроком на год. Но в 2022 году по настоянию Москвы практика изменилась. В декабре прошлого года мандат миссии ОБСЕ в Кишиневе был продлен только на полгода — до 30 июня.

Российская сторона не скрывает недовольства деятельностью ОБСЕ в целом и молдавской миссией панъевропейской организации в частности. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью «РИА Новости», опубликованном 15 июня, сказал, что организация находится в тяжелейшем кризисе. Сейчас, считает он, стоит вопрос о выживании этой структуры.

Господин Лукашевич коснулся и работы миссии ОБСЕ в Молдавии, не скрывая, что Москва ею не удовлетворена. Российский постпред заявил, что незаметно активных действий ОБСЕ по оживлению переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию. В этот формат, именуемый постоянным совещанием, входят стороны конфликта — Кишинев и Тирасполь, посредники — ОБСЕ, Россия и Украина, а также ЕС и США в качестве наблюдателей.

Формат не собирался на полноценные переговоры с осени 2019 года. Тогда его работа встала из-за того, что Кишинев и Тирасполь не смогли прийти к компромиссу по ряду финансовых вопросов. В 2020 году началась пандемия коронавируса и собраться дипломатам мешал уже глобальный локдаун. В конце 2021 года, когда стороны уже были готовы встречаться, в отставку ушел главный молдавский переговорщик — вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский. И все сорвалось.

А 2022 год начался так, что приднестровская проблема померкла на фоне событий, развернувшихся на территории Украины. О Приднестровье если и говорили, то либо как об источнике угрозы для Киева — такие заявления звучали из украинской столицы, либо в контексте вероятного распространения боевых действий на территорию непризнанной республики: о готовящихся провокациях не раз заявляли в российских Минобороны и МИДе.

Вроде бы странно ожидать, чтобы два посредника в урегулировании приднестровской проблемы, сейчас воюющие друг с другом, параллельно с боевыми действиями собрались бы за столом переговоров, чтобы мирно решать конфликт на Днестре.

Но Москва и Тирасполь настойчиво поднимают вопрос о необходимости созвать переговоры в формате «5+2».

«Мы должны искать возможности для возобновления работы постоянного совещания, также и на уровне политических представителей мы хотим видеть всех участников без исключения»,— отметил на днях глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев. Приднестровские переговорщики даже говорили о том, что это могла бы быть неформальная встреча.

В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук (курирует Белоруссию, Молдавию и Украину) на прошлой неделе в интервью ТАСС настаивал: «Важно стремиться к возобновлению встреч в доказавшем свою востребованность формате "5+2", альтернативы которому не просматривается».

Александр Лукашевич пошел дальше. Он, по сути, обусловил продление мандата миссии ОБСЕ в Молдавии переговорами в формате «5+2». «От результатов деятельности миссии ОБСЕ в Молдавии, в том числе ее усилий по оживлению формата "5+2", зависит продление ее мандата, который истекает 30 июня. Пока активных действий мы не наблюдаем»,— сказал господин Лукашевич «РИА Новости». По словам российского постпреда, из-за того что формат «5+2» не работает, у Москвы «и возник вопрос к работе миссии ОБСЕ в Молдавии, которая в соответствии с мандатом должна содействовать диалогу».

Постоянный совет ОБСЕ принимает решения консенсусом. Если Москва 29 июня займет на заседании в Вене жесткую позицию и решит не продлевать мандат миссии, эту структуру, работающую в Молдавии с 1993 года и сейчас единственную миссию на постсоветском пространстве, обеспечивающую переговоры между сторонами территориального конфликта, придется сворачивать.

Впрочем, дипломатические собеседники “Ъ” в ОБСЕ полагают, что Россия не будет прибегать к жесткому сценарию. По словам одного из них, Москва дала понять, что готова продлить мандат молдавской миссии, если до конца 2023 года переговоры в формате «5+2» состоятся.

Эту настойчивость России эксперты объясняют ее желанием вернуть себе роль, которую Москва традиционно играла на Днестре до того, как ввела войска на украинскую территорию.

Эти действия РФ привели к тому, что Приднестровье, ранее имевшее пространство для маневра в отношениях с Кишиневом, его лишилось. Граница с Украиной, раньше игравшей для Тирасполя ключевую роль в экономике и товарной логистике, сейчас закрыта. Завозить все необходимое в непризнанную республику можно только с ведома и согласия Кишинева, что укрепило позиции молдавской стороны в переговорах с непризнанной республикой.

Что касается дипломатических последствий, то на смену переговорам в формате «5+2» пришли встречи «1+1» — представители Кишинева и Тирасполя решают вопросы друг с другом.

Посредники, в том числе от России и Украины, присутствуют на таких встречах. Но бывает, что молдавские и приднестровские высокопоставленные чиновники встречаются с глазу на глаз и договариваются самостоятельно. Как правило, по экономическим и энергетическим вопросам. Но в какой-то момент они могут начать поднимать и политические темы. И России явно не хочется, чтобы это происходило без ее участия.

«В отсутствие формата "5+2" и в условиях продолжающихся прямых контактов Кишинева и Тирасполя Москва теряет рычаги влияния на процесс, а следовательно, и рычаги влияния на Кишинев и на Тирасполь. Поэтому самый очевидный способ держать ситуацию под контролем и делать так, чтобы ничего не происходило,— это возобновить процесс и быть в нем»,— комментирует “Ъ” желание России возобновить «5+2» бывший вице-премьер Молдавии по реинтеграции Александр Фленкя.

Кроме того, по его словам, для Москвы созыв постоянного совещания станет поводом сказать об отсутствии дипломатической изоляции: «Это одна из площадок, которая официально не отменена и где представители России, ЕС и США сидят за одним столом».

Другой бывший молдавский переговорщик, в прошлом министр по реинтеграции Василий Шова уверен, что созвать «5+2» сейчас нереально. «Официальной встречи ждать, думаю, не стоит. Никто из этого формата не будет выходить, но и официальное проведение встречи маловероятно. Мне кажется, россияне понимают эту перспективу и хотят сохранить формат и удержаться в нем»,— рассуждает экс-министр в беседе с “Ъ”. При этом он напоминает, что роль России в урегулировании приднестровского конфликта закреплена в том числе в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, подписанном в 2002 году и действующем до сих пор. Россия в нем названа сопосредником и гарантом «политического урегулирования приднестровской проблемы, на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов уверен, что мандат миссии ОБСЕ в Молдавии будет продлен. Желание же Москвы непременно организовать переговоры он связывает с предсказуемой, по его мнению, логикой поведения РФ в конфликтах. «Россия всегда, где есть шанс удержать статус-кво, его удерживает. Во всех конфликтах слом статус-кво происходил на последнем этапе, а до тех пор, пока будут признаки того, что старый формат можно сохранить, Москва будет это делать, чтобы потом сказать: не мы это ломали»,— отмечает Сергей Маркедонов в беседе с “Ъ”.

Экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай в оценках более резок и при этом пессимистичен. По его мнению, формат «5+2» мертв.

«Весь формат держался, как хорошая телега, на оси, у которой есть два колеса — Россия и Украина. Так и ехали, опираясь на эту ось. Пока ось была, телега ехала, что бы там ни было. Когда ось сломалась, колеса отпали и телега схлопнулась»,— заявил господин Лицкай “Ъ”.

Российская дипломатия, полагает Валерий Лицкай, пытается что-то делать в ситуации, в которой почти ничего сделать нельзя: «Пытаются стегать дохлого осла, вдохновлять на жизнь». Он убежден, что к приднестровскому вопросу всерьез подступятся после окончания боевых действий на территории Украины: «Надо дождаться окончания генерального сражения. Оно уже идет. Баталия решит. И это решение будет окончательным решением приднестровского вопроса. Что до "5+2", то сейчас просто вешают дырявую занавесочку, чтобы бардак не был так виден. Ну, дипломатов надо понять, у них работа такая, нужно выглядеть красиво. Вот и стараются».

Владимир Соловьев