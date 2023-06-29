Миссии дали срок

Россия не стала препятствовать продлению мандата миссии ОБСЕ в Молдавии, который заканчивался 30 июня. Москва согласилась пролонгировать его до конца этого года. При этом она обусловила продолжение работы миссии созывом переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2». На этот раз прямым текстом было заявлено: если переговоры не состоятся, миссия ОБСЕ в Молдавии прекратит свое существование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В четверг разрешилась интрига вокруг миссии ОБСЕ в Молдавии (см. “Ъ” от 29 июня). Постоянный совет ОБСЕ в Вене консенсусным решением продлил ее мандат еще на полгода. Россия, как сообщил в своем Telegram-канале заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, «присоединилась к консенсусу о продлении периода действия мандата миссии ОБСЕ в Молдавии на шесть месяцев, до конца декабря этого года».

Мандат миссии раньше продлевался на год. С прошлого года Москва настаивает на том, чтобы ограничивать его шестью месяцами, после которых мандат снова нужно пролонгировать. Это связано с тем, что Россия недовольна простоем ключевого переговорного формата по урегулированию приднестровского конфликта — «5+2». Молдавия и Приднестровье в нем участвуют как конфликтующие стороны; ОБСЕ, Россия и Украина — в качестве посредников, а Евросоюз и США — как наблюдатели. Постоянное совещание в формате «5+2» не собиралось на переговоры с 2019 года.

С 2022 года созыв «5+2» в Киеве и Кишиневе называют невозможным из-за масштабного конфликта между посредниками — Россией и Украиной.

В начале июня украинский президент Владимир Зеленский назвал этот переговорный формат «не живым». Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян в беседе с “Ъ” пояснил, что «война в Украине аннулировала работу (формата "5+2".— “Ъ”) как минимум временно». «Возобновление переговорного процесса в формате "5+2" возможно будет только при условии нормализации отношений между Киевом и Москвой»,— сказал господин Серебрян.

Москва и Тирасполь, однако, считают, что работу в формате «5+2» следует продолжать. Российская сторона при этом настаивает на том, что обеспечить переговоры должна миссия ОБСЕ в Молдавии. Максим Буякевич отметил, что Россия обусловила продление мандата миссии «необходимостью подвижек в отчетный период в переговорном формате "5+2"». «В отсутствие таковых к концу года полевое присутствие организации в указанной стране прекратит свое существование»,— отметил дипломат.

Миссия ОБСЕ работает в Молдавии с 1993 года. Ее мандат заключается в том, чтобы «содействовать переговорам по всеобъемлющему и устойчивому политическому урегулированию приднестровского конфликта во всех его аспектах, через укрепление независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья».

Сейчас, когда переговоры в формате «5+2» не проводятся, ОБСЕ организует встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя в формате «1+1».

С молдавской стороны в них участвует Олег Серебрян, а Тирасполь представляет глава внешнеполитического ведомства непризнанной Приднестровской молдавской республики Виталий Игнатьев. На встречах молдавского и приднестровского чиновников присутствуют представители всех стран—участниц формата «5+2».

Последняя встреча состоялась на прошлой неделе. В повестке дискуссий — в основном экономические и гуманитарные вопросы. Господа Серебрян и Игнатьев сейчас не ведут переговоры о политическом урегулировании.

Владимир Соловьев