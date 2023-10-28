Российской тыквы негасимый свет

У граждан снова пробудился интерес к Хэллоуину. После прошлогоднего спада ритейлеры фиксируют рост спроса на костюмы, наборы для грима, декор, сервисы объявлений — на услуги для подготовки вечеринок, а запускающие мероприятия бары ждут рост трафика. Оборот отмечающих Хэллоуин заведений может вырасти на 5–15% год к году, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В России в этом году вырос спрос на товары для празднования Хэллоуина и услуги для подготовки тематических вечеринок, говорится в исследовании «Авито Услуг» и «Авито Товаров». Хэллоуин в мире отмечается 31 октября, в РФ мероприятия обычно планируются на последние выходные дни месяца, которые в этом году придутся на 28–29 октября. В преддверии вечеринок продажи карнавальных костюмов на «Авито» выросли на 63%, масок — в 1,5 раза, тематических предметов интерьера — на 85%, а основного атрибута праздника — декоративных тыкв — на 71% год к году. Интерес к организации вечеринок за этот период увеличился на 74%, спрос на услуги кейтеринга — в четыре раза, на услуги мастеров по нанесению тематического грима — на 122%, подсчитали в «Авито».

Представитель «Яндекс. Маркета» к наиболее востребованным позициям относит маски и костюмы, наборы для грима, праздничный декор — свечи, гирлянды и другие украшения для дома с паучками, летучими мышами, тыквами. По сравнению с октябрем прошлого года спрос на эти товары увеличился в два раза, говорят в компании. «Значительный» рост спроса на тематические товары к Хэллоуину заметил и владелец сети «Леонардо» Борис Кац.

В Ozon сообщили, что в этом году с 19 сентября по 19 октября относительно аналогичного периода прошлого года число поисковых запросов по товарам для празднования Хэллоуина выросло в 1,5 раза, а продажи увеличились в 2,7 раза. Средний чек на костюмы вырос в среднем на 36% год к году, добавил представитель площадки. Также на Ozon отмечают рост спроса на праздничный грим — например, на наборы для тематического маникюра.

В прошлом году в России отмечалось снижение интереса к празднованию Хэллоуина, что связывалось с депрессивным настроением потребителей в том числе из-за объявления 21 сентября 2022 года частичной мобилизации (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года). Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что в этом году реализуется отложенный спрос, а оживление в связи с Хэллоуином чувствуется в сегментах детских товаров, развлекательных заведений и общественного питания.

После пандемии и негативного информационного фона из-за начала военных действий потребители возвращаются в нормальную парадигму, в которой присутствует и Хэллоуин, и бизнес реагирует на этот запрос, отмечает господин Ванчугов.

Управляющий бара Alpaca Сергей Чесноков отмечает, что организация подобных тематических мероприятий подходит не всем заведениям, чаще возможность дополнительно привлечь посетителей таким образом используют бары и клубы, а не классические рестораны. Празднование Хэллоуина практически совпадает с Днем мертвых, который отмечают в Центральной и Южной Америке, поэтому в перуанском баре Alpaca планируются тематические мероприятия, специальный декор и меню, говорит Сергей Чесноков. Управляющая баром Bijou Ольга Пахтусова отмечает, что в заведении каждый год проходят мероприятия к Хэллоуину и в этом году там рассчитывают на рост интереса и трафика. Хэллоуин, по ее словам, попадает на межсезонье, когда ряд праздников, таких как Новый год, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта давно прошли и массовых событий не хватает.

По оценкам Алексея Ванчугова, у заведений и магазинов, запустивших в этом сезоне к празднику тематические мероприятия и ассортимент, оборот год к году может вырасти в среднем на 15%, а только праздничное оформление может дать прирост в 5–7%. Основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов говорит, что некоторые заведения могут устраивать тематические мероприятия или декорировать пространство к Хэллоуину, но в целом того интереса к празднику, который был в 2000-е годы, уже не заметно.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова, Анатолий Костырев