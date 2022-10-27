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Коммерсантъ FM
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Хоть всех святых выноси

Потребители потеряли интерес к празднованию Хэллоуина

Депрессивный настрой потребителей и отъезд из страны части экономически активного населения на фоне мобилизации нивелировали усилия рестораторов и операторов торгцентров по привлечению посетителей на Halloween. Интерес к событийным мероприятиям снизился на 20%, что негативно отражается на выручке бизнеса. Снижение активности формирует у участников рынка опасения относительно провала декабрьских праздников.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Интерес посетителей ресторанов к событийным программам на Halloween за год упал на 20%, рассказал “Ъ” вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его словам, участники рынка на этом фоне заметно сократили активность в части организации тематических мероприятий и оформления. Ресторатор Семен Небольсин подтверждает, что бронирований на предстоящие выходные у рестораторов почти нет, а выручка отстает от прошлого года на 30–50%. Halloween отмечается 31 октября. В России событийные мероприятия обычно проходят в последние выходные дни месяца, которые в этом году придутся на 29–30 октября.

Падение интереса потребителей к Halloween подтверждают данные «Тинькофф Кассы». Там подсчитали, что в последнюю неделю октября спрос россиян на тыквы увеличился на 26% к предыдущей неделе, а годом ранее показатель рос на 49%. По прогнозам сервиса, число покупок тыкв к праздничным выходным будет на 55% ниже 2021 года.

Традиционный рост продаж в магазинах подарков и товаров для хобби в преддверии Halloween также может быть менее выраженным, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. «Ушли многие бренды, традиционно ассоциировавшиеся у потребителей с этим праздником»,— отмечает он. Владелец сети «Леонардо» Борис Кац говорит о падении продаж карнавальных аксессуаров, украшений и других товаров для праздника.

Сергей Миронов предполагает, что снижение интереса к Halloween в этом году «носит депрессивный, а не экономический характер». На это, по мнению ресторатора, указывает то, что в дневное время трафик заведений остался высоким и количество проданных бизнес-ланчей не сокращается. А Семен Небольсин считает, что на поведении потребителей негативно сказался отток экономически активного населения из-за частичной мобилизации: часть была призвана, а многие уехали из страны. Члены семей мобилизованных, по мнению ресторатора, также часто отказываются от посещения ресторанов.

Операторы торгцентров, по словам управляющего партнера RedStone Индиры Шафиковой, в этом году достаточно активно проводят тематические мероприятия на Halloween, рассчитывая привлечь дополнительный поток посетителей. Она объясняет, что это важно в условиях общего сокращения активности: после ухода зарубежных брендов и объявления частичной мобилизации трафик в среднем на 20% отстает от показателей прошлого года. Как рассказывает госпожа Шафикова, праздничные мероприятия часто разогревают спрос, способствуя импульсным покупкам. Хотя руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев указывает, что потребители сейчас в целом могут меньше реагировать на тематические мероприятия. Он предполагает, что торгцентрам за счет них вряд ли удастся преодолеть отставание трафика на 10–15% от показателей прошлого года. «Люди в целом меньше ходят в торговые центры»,— говорит господин Васильев.

Низкий интерес потребителей к Halloween уже формирует у операторов общепита опасения относительно новогодних праздников. По словам Сергея Миронова, на октябрь традиционно приходится 7–8% от всех проводимых новогодних мероприятий, а в этом году их количество сократилось. Семен Небольсин также говорит о существенном снижении числа бронирований на новогодние праздники, сомневаясь, что в ноябре спрос вырастет. Небольшое оживление возможно в лучшем случае в декабре, рассчитывает он.

Господин Миронов подчеркивает, что падение трафика в конце этого года станет большим ударом для отрасли. Но сейчас, по его словам, участники рынка надеются, что активность потребителей еще может восстановиться. Алексей Ванчугов также считает, что количество новогодних мероприятий в торгцентрах и трафик могут быть достаточно высокими, хотя он не исключает, что товарооборот ритейлеров сократится. Гендиректор RestCon Елена Перепелица сомневается, что к Новому году настроения потребителей улучшатся, даже если геополитическое напряжение начнет спадать.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова

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