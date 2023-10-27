Московские развлекательные площадки готовятся к празднованию Хэллоуина. Тематические вечеринки стартуют в ночь на 28 октября и продлятся в разных локациях все выходные. Организаторы приглашают гостей на «Бал удивительных существ», на концерт, где собраны музыкальные темы из хорроров, а в Дарвиновском музее пройдет День Лешего для детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с руководителями некоторых столичных площадок, где будут отмечать Хэллоуин:

Директор по ответам международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов: «Одно из направлений квестов — хоррор, соответственно, Хэллоуин совпадает и по тематике, и по запросу аудитории. В ряде локаций это розыгрыши, дополнительные призы за посещение в эти дни, фотосессии. Средний чек зависит от продукта. Если мы говорим про классические квесты, квесты без актеров, это 5 тыс. руб. с небольшим удорожанием, менее чем на 10%. Если квесты с актерами, они будут стоить в районе 7 тыс. руб. Эта история применима и к Хэллоуину. У нас просто растет спрос в этот праздник, как и во время многих других тематических, а также в выходные». Креативный директор клуба Glastonberry Вадим Гордеев: «Все как положено — будем пугать злых духов тыквами. Изначально праздник был западный, а сейчас очень много русских элементов: переодеваются в какие-то народные костюмы, например. То есть это такой Хэллоуин-Масленица, я бы сказал. В основном празднует молодежь. Конечно, взрослые люди, которым 50 лет, никак его не отмечают». Руководитель детского образовательного комплекса «Люмини» Анна Копытова: «Надо хорошо потратиться на оформление, а не просто сказать, мол, приходите к нам на Хэллоуин, поставить тыкву — и вот вам вся декорация. Если обращаться в агентства, например, запросить какие-то конкурсы, программы, то именно там интересных тематических программ очень мало, то есть "под ключ" ты ничего не закажешь. Надо делать многое самому, причем с нуля, самому закупать реквизит. Почему не хотят проводить интерактивные спектакли для детей? Потому что организовываешь ты их раз в год, а дальше с реквизитом, костюмами ничего сделать не можешь. Это не окупается».

В некоторых регионах местные власти посоветовали бизнесменам отказаться от запланированных мероприятий, посвященных Хэллоуину. Так, например, поступили чиновники в Краснодаре. Они объяснили, что праздник противоречит историческим и культурным ценностям Кубани. В Якутии местное Министерство образования выпустило прямой запрет на празднование Хэллоуина в школах. А в Москве православные активисты устроили рейд по городским кафе и пожаловались в прокуратуру на устрашающий уличный декор и потребовали отменить мероприятия.

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Светлана Белова