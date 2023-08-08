Философия формулы

Состоявшиеся на минувших выходных в Саудовской Аравии консультации по урегулированию на Украине, похоже, воодушевили мировое сообщество, продемонстрировав решимость их участников найти ключ к прекращению затянувшегося конфликта. Теперь Украина и ее западные союзники планируют организовать серию аналогичных встреч, чтобы затем созвать два саммита — один без России, а второй — с участием Москвы. В России на подобные форумы смотрят скептически, однако ее партнеры, включая Китай, полагают, что дискуссиям в таком формате все-таки следует дать шанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители более 40 стран участвуют в переговорах в Джидде, Саудовская Аравия, 6 августа 2023 года

Фото: Saudi Press Agency, Reuters Представители более 40 стран участвуют в переговорах в Джидде, Саудовская Аравия, 6 августа 2023 года

Фото: Saudi Press Agency, Reuters

Первоначальные сообщения об итогах встречи в Джидде, согласно которым западные и незападные участники консультаций сблизили позиции по урегулированию, оказались чересчур оптимистичными. Более поздние оценки показали, что Украина с Западом с одной стороны и страны глобального Юга с другой по-прежнему серьезно расходятся во взглядах на то, каким должно быть мирное решение конфликта и, главное, как добиться прекращения огня. Тем не менее, судя по всему, собравшиеся в Саудовской Аравии представители 42 стран сочли такой формат обсуждений украинского кризиса полезным и согласились его продолжить. Не против были даже те, кто еще недавно заявлял о бессмысленности каких-либо переговоров без участия Москвы.

В России, где хотя и не придавали особого значения встрече в Джидде, но обещали внимательно следить за ходом консультаций, о происходившем на саудовском курорте получили информацию, в частности, от китайских коллег.

Китаю в намечающемся мирном процессе отводится одна из главных ролей. На Западе считают большим успехом согласие Пекина подключиться к такого рода дискуссиям и тем более — продолжить в них участие в дальнейшем. В РФ рассматривают Китай в качестве «своего» представителя на подобных площадках.

В отчете МИД России о телефонных переговорах главы ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И украинскому кризису было уделено совсем мало внимания — лишь упомянуто, что этот вопрос затрагивался в ряду других «горячих региональных тем». Китайский МИД оказался более щедрым на слова. Ван И заверил господина Лаврова, что Китай будет «объективным и рациональным голосом» на любых международных многосторонних форумах и будет «активно содействовать мирным переговорам», придерживаясь «независимой и беспристрастной» позиции по Украине.

Днем ранее МИД КНР заявлял, что дискуссии в Саудовской Аравии помогли «укрепить международный консенсус» по поиску мирного урегулирования украинского кризиса, а консультации, которым в Москве нарочито не придали значения, в Пекине все-таки посчитали имеющими смысл. Там особенно отметили тот факт, что все участники встречи в Джидде «полностью поддержали положительную роль, которую Китай играет в содействии мирным переговорам».

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что не по всем параметрам «формулы мира» Владимира Зеленского участники консультаций в Джидде пришли к согласию.

Непонимание со стороны государств глобального Юга вызвали, в частности, «тяжелые пункты», такие как «ответственность России». По словам господина Ермака, это ожидалось, иначе бы «уже до конца месяца» можно было собирать «саммит мира». «Еще надо работать со странами глобального Юга по тяжелым пунктам… Но не потому, что они против, а потому, что они требуют больше объяснений, как это будет происходить»,— заверил политик.

С объяснениями в Киеве решили не затягивать и 8 августа опубликовали документ под названием «Философия украинской формулы мира» с тезисным изложением всех десяти пунктов. С большинством из них среди международного сообщества действительно вряд ли найдется много желающих поспорить. Никто не будет возражать, если в результате каких-либо соглашений будет достигнута ядерная, продовольственная или экологическая безопасность, не будут подвергаться обстрелам объекты энергетической инфраструктуры или произойдет полный обмен пленными. Пункт о «восстановлении территориальной целостности Украины» также вызывает мало нареканий — судя по отзывам о консультациях в Джидде, этот вопрос в контексте урегулирования кризиса так или иначе поддержали все участники дискуссий. В Киеве отмечают, что реализация этого пункта невозможна «до тех пор, пока российские войска остаются на территории» Украины. Согласно украинскому плану, российские подразделения должны быть выведены «немедленно», однако в качестве условия для старта переговоров (как раньше) это не указывается.

Разъяснения по «тяжелому пункту» об ответственности, с которым, по сути, не согласились незападные страны, ничего нового не содержали. Так, по мнению Киева, речь должна пойти о расследовании «наиболее тяжких преступлений» на национальном и международном уровнях, а также о выплате репараций. «Завершение войны будет подтверждено на мирной конференции», на которой стороны «должны подписать всеобъемлющее юридически обязывающее международное соглашение при участии государств-гарантов», говорится в украинском документе.

Как бы то ни было, Украина настроена оптимистично — по словам Андрея Ермака, итогом состоявшихся в Джидде и последующих консультаций должны стать два «саммита мира».

На первом — учредительном — «участники должны утвердить за основу "формулу мира" Зеленского», а второй — итоговый — «должен будет зафиксировать завершение войны». При этом последний саммит, отметил господин Ермак, предусматривает участие России.

Каким образом в Киеве намерены реализовать свой план, не вполне понятно. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пункты «формулы мира» не направлены на «поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий». «Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости»,— заверила госпожа Захарова. Вместе с тем она отметила, что Россия «высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы друзей из стран глобального Юга, направленные на достижение мира», а также остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова «ответить на действительно серьезные предложения».

Алексей Забродин