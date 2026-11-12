Суд арестовал водителя, протаранившего дверь отеля в «Москва-сити»
Пресненский районный суд города Москвы на два месяца арестовал мужчину, который протаранил входные двери в здании отеля в «Москва-сити». Ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).
Суд посчитал, что мужчина хотел противопоставить себя обществу, продемонстрировать ему свое превосходство и безразличие к принятым нормам поведения и создал угрозу жизни и здоровью граждан. По вменяемой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел 9 ноября. Мужчина попытался проехать в холл отеля и снес стеклянные двери. Он сбил охранника, а затем скрылся, повредив шлагбаум на выезде. По данным МВД, перед этим охрана отказалась впускать водителя в здание.
Машину в тот же день нашли на улице Нижняя Масловка. Водителя задержали и доставили в отделение МВД.