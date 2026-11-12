Суд арестовал водителя, протаранившего дверь отеля в «Москва-сити»

Суд посчитал, что мужчина хотел противопоставить себя обществу, продемонстрировать ему свое превосходство и безразличие к принятым нормам поведения и создал угрозу жизни и здоровью граждан. По вменяемой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.