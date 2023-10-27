Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на Олега Царева в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Председатель СКР поручил Главному следственному управлению СК России по Крыму и Севастополю возбудить уголовное дело и принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.

Покушение на Олега Царева было совершено ночью с 26 на 27 октября. Неизвестные стреляли в политика. Сейчас он находится в больнице. Информации о его состоянии нет. Нападавшего ищут правоохранители.

Татьяна Ручкина

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