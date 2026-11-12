В Сербии задержали призывавшего к санкциям против России экс-министра экономики
Полиция Сербии задержала бывшего министра экономики Раде Басту по распоряжению Высшей прокуратуры Белграда, передает Tanjug. Господин Баста возглавлял министерство в 2022–2023 годах и в этот период призывал Сербию присоединиться к санкциям против России.
Дело связано с работой Раде Басты директором коммунального предприятия «Белградские электростанции». По версии прокуратуры, он необоснованно выделял пожертвования различным объединениям, которые получали от этого материальную выгоду. Предприятию, как считает ведомство, причинен ущерб на сумму более 14 млн динаров (свыше $132 тыс.). Господина Басту подозревают в злоупотреблении служебным положением.
Среди задержанных, по данным Blic, также исполнительный директор предприятия по экономическим и финансовым вопросам Драгица Икодинович и представители пяти спортивных клубов и объединений. Госпожу Икодинович подозревают в пособничестве злоупотреблению служебным положением, представителей спортивных организаций — в отмывании денег. Подозреваемых задержали на 48 часов.