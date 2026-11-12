В Сербии задержали призывавшего к санкциям против России экс-министра экономики

Дело связано с работой Раде Басты директором коммунального предприятия «Белградские электростанции». По версии прокуратуры, он необоснованно выделял пожертвования различным объединениям, которые получали от этого материальную выгоду. Предприятию, как считает ведомство, причинен ущерб на сумму более 14 млн динаров (свыше $132 тыс.). Господина Басту подозревают в злоупотреблении служебным положением.