Даниил Медведев разыграл австрийскую защиту

Первым полуфиналистом Erste Bank Open, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,4 млн, стал россиянин Даниил Медведев, победивший в трех партиях своего соотечественника Карена Хачанова. Выиграв свой 63-й матч в нынешнем сезоне и догнав лидера по этому показателю, испанца Карлоса Алькараса, третий номер мирового рейтинга продолжает защиту своего прошлогоднего титула — что может помочь ему на финише сезона побороться за более высокое место в классификации АТР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Lisa Leutner, Reuters Даниил Медведев

Фото: Lisa Leutner, Reuters

Фундаментальность, с которой Даниил Медведев обосновался на третьем месте в мировом рейтинге, вроде бы уже не подразумевает каких-либо изменений его положения там до следующего года. В классификации, учитывающей результаты, которые показаны начиная с января, перед началом венского Erste Bank Open россиянин имел 6935 очков, уступая 1510 баллов второй ракетке мира Карлосу Алькарасу и 2010 — лидеру Новаку Джоковичу. То есть достать их теоретически еще можно, но практически — очень тяжело. Для этого требуется по максимуму выступить на этой неделе в Вене, где за чемпионство полагается 500 очков, а затем значительно превзойти испанца и серба на стартующем в понедельник в столице Франции Rolex Paris Masters и в Турине на Nitto ATP Finals — двух заключительных состязаниях, на которых суммарно можно заработать 2500 баллов.

Вариант, при котором Медведев в течение ближайшего месяца выпадет из первой тройки, еще менее вероятен. Янника Синнера он в понедельник опережал на 1990 очков, и трудно представить себе, что 22-летний итальянец, которому предстоит дебют на итоговом турнире, ликвидирует такое отставание. Однако формально для Медведева, так же как, впрочем, и для Синнера, потеряно еще не все. Тот же Джокович после триумфа на US Open не провел ни одного матча и может не набрать оптимальную форму к заключительным стартам. Алькарас же и вовсе, отметившись недавним невзрачным выступлением в Пекине и Шанхае, отказался от идеи сыграть на этой неделе на «пятисотке» в Базеле, сославшись на травму стопы. Поэтому не исключено, что концовка года еще подарит сюрпризы.

В любом случае Медведев пока достаточно уверенно решает свою текущую задачу, защищая в Вене титул, завоеванный двенадцать месяцев назад. Вслед за талантливым молодым французом Артюром Фисом, которому в будущем прочат место как минимум в первой десятке мирового рейтинга, и опытнейшим болгарином Григором Димитровым россиянин в четвертьфинале переиграл Карена Хачанова.

В этой встрече было немало острых розыгрышей, на которые живо реагировали 15-тысячные трибуны Wiener Stadthalle, одинаково активно поддерживавшие обоих россиян.

Удачно проведя середину второй партии, Хачанов уравнял положение в матче, но во втором гейме третьего сета Медведев сделал решающий брейк и своего уже не упустил. В итоге — 6:3, 3:6, 6:3 за 2 часа 15 минут, и в серии личных встреч преимущество Медведева стало уже весьма значительным — 5:1. До Нового года Хачанову, который занимает в рейтинге 16-е место, остается принять участие в двух французских турнирах. Кроме Парижа он заявился в Мец, где состав будет не самым звездным и реально побороться за победу, а значит, и за максимально близкое место к первой десятке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Lisa Leutner, Reuters Карен Хачанов

Фото: Lisa Leutner, Reuters

Медведева же, который выиграл свой 63-й матч в нынешнем сезоне и догнал Алькараса, лидера по этому показателю, ждет полуфинал против другого прекрасно знакомого ему оппонента — грека Стефаноса Циципаса, переигравшего, в свою очередь, хорвата Борну Гойо — 7:6 (7:4), 7:5. Циципас очень близок к попаданию в Турин, но еще не гарантировал себе место в первой восьмерке, а в серии личных встреч с Медведевым уступает — 4:8.

Евгений Федяков