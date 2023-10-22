Российские теннисисты собрали финальный урожай

В воскресенье состоялись сразу два финала турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с участием игроков из России. Аслан Карацев в Токио на Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships уступил чемпионское звание американцу Бену Шелтону, а Павел Котов, который в Стокгольме пробивался в основную сетку через квалификацию BNP Paribas Nordic Open, упустил победу над французским ветераном Гаэлем Монфисом. С января россияне доходили до решающих стадий турниров АТР уже 17 раз, и по этому показателю нынешний сезон стал самым урожайным за всю историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В финале турнира в Стокгольме россиянин Павел Котов (на фото) встретился с французским теннисистом Гаэлем Монфисом

Фото: Reuters В финале турнира в Стокгольме россиянин Павел Котов (на фото) встретился с французским теннисистом Гаэлем Монфисом

Фото: Reuters

Финалы турниров АТР с участием теннисистов, пробивавшихся в основную сетку через квалификацию, играются нечасто. В предыдущий раз такое случилось двадцать месяцев назад — в феврале 2022 года, когда в Дубае возмутителем спокойствия оказался чех Иржи Веселый, уступивший Андрею Рублеву. Так что 24-летний москвич Павел Котов, выступавший на этой неделе в Стокгольме на BNP Paribas Nordic Open (категория — 250, призовой фонд — €750 тыс.) по большому счету может гордиться собой.

Выиграв за несколько дней шесть встреч, в том числе полуфинальную с 53-й ракеткой мира сербом Миомиром Кецмановичем, он не только закрепился в первой сотне мирового рейтинга, где теперь будет занимать высшее за карьеру 81-е место, но и запомнился эффектной игрой с собственным игровым почерком, который характеризуется сочетанием цепкости с агрессивностью, хорошей первой подачей и мощным ударом справа.

Другое дело, что поражение Котова от 37-летнего Гаэля Монфиса, конечно, стало невероятно обидным.

И дело не в том, что на прошлой неделе француз занимал в рейтинге лишь 140-е место, которое, конечно, и близко не соответствует уровню его мастерства. Просто россиянин, которого в Стокгольме сопровождал один из его тренеров Михаил Бриль, великолепно провел середину первой партии и вплотную приблизился к триумфу.

Когда в 11-м гейме второго сета на подаче Монфиса стало 0:40, могло показаться, что ветеран обессилен и окончательно сломлен. Но использовать тройной брейк-пойнт Котову не удалось, а в третьей партии его артистичный соперник поймал сумасшедший кураж и не без помощи прекрасной обороны с резкими атакующими выпадами сначала добился значительного преимущества, а затем, слегка подрастеряв его, все же довел матч до победы.

В итоге — 6:4, 6:7 (6:8), 3:6 за 2 часа 37 минут, и преданности теннису Монфиса остается лишь восхищаться. Относясь к тому же самому поколению, что и лидер мирового рейтинга Новак Джокович, он выступает на уровне АТР уже два десятилетия, довел количество своих титулов до 12 и вернулся в первую сотню после очередной травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финалист Japan Open Tennis Championship Аслан Карацев (слева)

Фото: Androniki Christodoulou, Reuters Финалист Japan Open Tennis Championship Аслан Карацев (слева)

Фото: Androniki Christodoulou, Reuters

А несколькими часами ранее в Токио на Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships (категория — 500, призовой фонд — $1,85 млн) свой первый финал с января прошлого года проиграл Аслан Карацев.

Однако, в его встрече с американцем Беном Шелтоном равная борьба наблюдалась лишь до 11-го гейма первой партии, после чего россиянин потерял нить игры.

Победа за 1 час 22 минуты — 7:5, 6:1 принесла Шелтону не только первый титул, но и первое попадание в топ-14 мировой классификации, в то время как Карацев из конца пятого десятка переместится в четвертый, а в случае успешного выступления на двух своих последних турнирах АТР нынешнего сезона, в Вене и Париже, может подняться еще выше.

Но даже несмотря на то, что воскресенье не принесло российскому мужскому теннису титулов, он обновил один из старейших своих рекордов. Начиная с января Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, а теперь и присоединившиеся к ним Аслан Карацев с Павлом Котовым доходили до решающих стадий турниров АТР уже 17 раз, и по этому показателю нынешний сезон для россиян стал самым урожайным за всю историю.

Они превзошли и достижение 2021 года, когда Медведев, Рублев, Хачанов и Карацев провели 15 личных финалов, и результат 2000 года, когда Марат Сафин и Евгений Кафельников выходили в финалы 13 раз, но установили другой рекорд, по количеству титулов — 9. Впрочем, в распоряжении представителей нынешнего поколения, добывших в текущем году восемь турнирных побед, еще имеются три турнирные недели.

Евгений Федяков