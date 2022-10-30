Даниил Медведев отметил отцовство

Победителем Erste Bank Open, завершившегося в Вене турнира категории 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом €2,4 млн, стал Даниил Медведев, в трех сетах обыгравший канадца Дениса Шаповалова. Второй в этом году и пятнадцатый за карьеру титул стал не единственным достижением, которого россиянин добился в Австрии. Также он вернулся на третье место в мировом рейтинге, а еще в четвертый раз подряд обеспечил себе путевку на Nitto ATP Finals — итоговый турнир, который через неделю начинается в Турине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взяв верх над Денисом Шаповаловым (слева), Даниил Медведев выиграл свой второй в этом году и пятнадцатый за карьеру титул

Фото: Heinz-Peter Bader, AP Взяв верх над Денисом Шаповаловым (слева), Даниил Медведев выиграл свой второй в этом году и пятнадцатый за карьеру титул

Фото: Heinz-Peter Bader, AP

О том, насколько хорош был Даниил Медведев на пути к финалу венской «пятисотки», можно судить по такой статистической выкладке. В четырех матчах он позволил своим оппонентам заработать лишь один брейк-пойнт, который отыграл во встрече второго круга с Домиником Тимом. При этом следует иметь в виду, что соперниками Медведева в Вене были сплошь теннисисты с именами. Например, в четвертьфинале ему противостоял настырный итальянец Янник Синнер, а в полуфинале — опытнейший болгарин Григор Димитров, чемпион итогового турнира 2017 года, который, правда, с тех пор пока не завоевал ни одного титула. Кстати, победа над Димитровым гарантировала россиянину путевку на Nitto ATP Finals. По предварительным подсчетам пресс-службы АТР, Медведеву для этого требовалось выиграть Erste Bank Open, но затем оказалось достаточно и финала.

Даниил Медведев, конечно, считался фаворитом финала, причем безоговорочным.

Казалось, что в арсенале Дениса Шаповалова отсутствуют удары, которыми можно было бы систематически пробивать невероятно вязкую оборону, остающуюся сильнейшей стороной медведевской игры. Однако в первом сете выяснилось, что это не так. Демонстрируя свой фирменный и очень зрелищный теннис по всему корту, ломая ритм россиянина регулярными укороченными и выходами к сетке, канадский левша умудрился сделать даже не один, а два брейка — в третьем и пятом геймах. Один из них Медведеву удалось отыграть, но концовка партии осталась за Шаповаловым.

Лишь по ходу второго сета стало ясно, что чем ближе гипотетический успех, тем сложнее канадцу держать прицел. Пытаясь подавлять россиянина своей агрессивностью на пике эмоционального напряжения, он увеличил процент брака, в то время как Медведев, наоборот, снизил его. Уже уступая в третьей партии практически без вариантов, Шаповалов сделал последний рывок, сумев спасти шесть матчболов. Более того, за 2 часа 16 минут игры он выиграл ударами навылет заметно большее количество очков — 41 против 23. Но в итоге победа осталась за Медведевым, который за счет постоянства свой тактики и большей уверенности сумел сломить сопротивление соперника — 4:6, 6:3, 6:2. На церемонии награждения новоиспеченный чемпион Erste Bank Open не только отдал должное Шаповалову и похвалил организаторов, но и поблагодарил свою жену Дарью, которая недавно подарила ему дочь. Причем последние фразы своей эмоциональной речи произнес по-русски.

Завоевав второй в этом году и пятнадцатый за карьеру титул, Медведев кроме всего прочего улучшил свое положение в рейтинге АТР.

Он вернулся там на третье место, опередив норвежца Каспера Рууда, который после выхода в финал US Open выступает крайне неудачно.

Что касается последних двух путевок на Nitto ATP Finals, то перед Paris Rolex Masters, заключительным турниром календарного сезона АТР, количество претендентов на них сократилось до четырех человек. Причем фаворитом в их споре стал канадец Феликс Оже-Альяссим, который в финале турнира категории 500 в Базеле в двух партиях справился с датчанином Хольгером Руне и, демонстрируя в октябре феноменальные для себя результаты, выиграл третий титул подряд. Теперь у Оже-Альяссима 3635 баллов, набранных с января. Это больше, чем у Андрея Рублева — 3450, американца Тейлора Фритца — 2920 и поляка Хуберта Хуркача — 2870. Впрочем, положение россиянина, которое несколько усложнилось, пока нельзя назвать критическим. Для того чтобы опередить его, Фритцу и Хуркачу на данный момент нужно выходить в финал, а если Рублев выиграет в Париже хотя бы один матч, им потребуется брать титул. Учитывая очень сильный состав участников заключительного в этом году состязания категории Masters 1000, такой вариант развития событий маловероятен, тем более что все трое плюс Оже-Альяссим находятся в верхней половине сетки. Туда, кстати, попал и Медведев.

Евгений Федяков