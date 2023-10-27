РОС под расчет

Глава «Роскосмоса» объявил о выделении финансирования на разработку замены Международной космической станции. Президент Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, то есть по созданию Российской орбитальной станции, заявил руководитель госкорпорации Юрий Борисов. Предполагается, что она станет заменой МКС, срок службы которой закончится к 2030-му. Поэтому уже к следующему году «Роскосмосу» необходимо начать работу над новым проектом, заявил господин Борисов. О планах выйти из МКС и разработать так называемую РОС сообщалась 2022-м. Предполагается, что строительство новой станции должно завершиться до 2032 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Впрочем, как пояснил член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов, пока речи о выделении полной суммы не идет: «Финансирование на Российскую орбитальную станцию пока не выделили. Сейчас только завершается эскизный проект и запланированы средства на один модуль — Научно-энергетический, который планировалось создать для МКС, но в итоге решили, что он будет представлять первый модуль РОС.

Так что денег на эту станцию еще нет, но они есть в действующей федеральной космической программе на НЭМ.

Вместе с тем нельзя сказать, что Россия полностью откажется от международного сотрудничества. Можно вспомнить, что в этом году прошли переговоры Юрия Борисова с представителями африканских космических агентств, где он обсуждал возможность их участия в создании РОС и финансировании научных модулей.

Космонавтика сейчас настолько дорогая отрасль, что даже китайцы, которые построили свою национальную станцию, предлагают другим странам на коммерческих условиях участвовать в полетах на объект, в проведении там экспериментов.

Тут вопрос в том, с кем Россия будет в дальнейшем сотрудничать. В одиночку потянуть такой серьезный проект, как РОС, трудно.

Эту станцию планируется разворачивать в два этапа. Первый должен начаться в районе 2027-2028 года, когда полетит первый модуль, тот самый НЭМ. Потом к нему отправят узловой модуль и шлюзовую камеру, затем — базовый модуль, который будет основным для жизни космонавтов.

Первый модуль позволит только временно там находиться, жить там не получится. А в 2030-е развернут второй этап станции, это еще два крупных модуля».

Макет Российской орбитальной станции представили в июле 2022 года. Как отмечал «Интерфакс», предварительная стоимость РОС оценивалась в 600 млрд руб. Однако точная сумма станет известна только после завершения эскизного проекта.

При этом итоговая цена может вырасти еще и из-за санкционных ограничений. Дело в том, что самая сложная часть проекта — это электроника. До сих пор «Роскосмос» использовал европейские компоненты, но теперь их придется чем-то заменять, пояснил популяризатор космонавтики Виталий Егоров:

«Как раз именно из-за санкций, которые Америка ввела в 2014 году, для состава российского сегмента МКС не был запущен Научно-энергетический модуль. Получается, сейчас его можно использовать уже для новой станции. Здесь, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Но эта радость со слезами на глазах, потому что проблема не исчезла, даже усугубилась.

С точки зрения топливных систем и систем жизнеобеспечения этот проект "Роскосмосу" вполне по силам и без иностранных комплектующих. Но если говорить про электронные системы управления, то, например, сейчас в российском сегменте МКС она европейского производства.

Повторить такое уже не получится, придется создавать свое на основе отечественной электроники или той, которую можно будет получить, в частности, из Китая, если он захочет поделиться этой технологией.

То есть здесь, прежде всего, в электронные системы все упрется. По остальным направлениям у "Роскосмоса" есть довольно обширные компетенции, и поэтому, безусловно, он сможет серьезно развить деятельность в сторону создания своих модулей.

Вместе с тем ограничения на некоторых направлениях довольно существенные, и их просто заливанием денег из бюджета не решить. Придется искать все-таки международных поставщиков, пусть и не тех, что были ранее».

Как заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли, РОС — будущий форпост России для изучения и покорения Вселенной, поэтому решения по этому проекту должны приниматься оперативно.

Кроме того, президент поручил «радикально снизить» стоимость доставки космических аппаратов на орбиту, чтобы массово запускать спутники. Для этого он предложил, в том числе, предоставить возможность для этого частным компаниям.

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Владислав Викторов