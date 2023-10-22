Систему связи собирают в «Сферу»

В России в 2024 году начнут строить спутники системы связи «Сфера». По задумке «Роскосмоса», этот проект должен стать аналогом Starlink Илона Маска. Как сообщили ТАСС в госкорпорации, в стране начнут изготавливать штатные спутники «Скиф». Всего в рамках проекта на орбиту планируется вывести около 600 аппаратов. Первый демонстрационный аппарат «Скиф-Д» был запущен год назад на ракете-носителе «Союз» с космодрома Восточный. Ожидается, что проект «Сфера» будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять — наблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Между тем без помощи других стран реализовать проект будет непросто, заметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Длительное время мы использовали зарубежные спутники, что в текущих условиях невозможно.

Учитывая проблемы, с которыми сталкивается наше государство, прежде всего, с отсутствием технологической базы, потребуется определенная кооперация в реализации этих проектов, прежде всего с КНР.

Нужны процессоры, другие комплектующие для того, чтобы создавать полноценные спутники, благодаря которым можно будет отказаться полностью от зарубежных аналогов и решить вопросы услуг связи в отдаленных регионах. Это касается и потребительского сегмента, и оборонного.

Сотовая связь располагается в основном в крупных городах, в населенных пунктах с определенным количеством населения. Вести ее в деревни с населением в 100 человек экономически невыгодно, поэтому операторы на это в одиночку не идут. Этот вопрос решался с помощью универсальной услуги связи, на которую сбрасывались все игроки рынка в определенном размере от выручки.

Но, опять же, учитывая, что есть определенные проблемы с базовыми станциями в России, это направление сейчас не особо развивается».

Сроки реализации проекта, впрочем, могут сильно затянуться, есть и вопросы к его окупаемости, подчеркнул член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов:

«Очевидно, что "Сфера", в первую очередь, создается для госкорпораций, больших промышленных добывающих агломератов, поскольку у них могут быть какие-то вышки, КП-провода. Вместе с тем может так получиться, что частных пользователей может не хватить, и государство будет доплачивать операторам.

На Западе группировкой называются спутники с одной целью, например, Starlink отвечают за связь. В "Сфере" сочетают несколько типов аппаратов. "Марафон" будет просто передавать короткие сообщения, то, что называют "интернет вещей". Он планируется просто для передачи технической информации с каких-то устройств, раскиданных по всей России.

"Скиф" станет отвечать как раз за интернет. Но он отличается от Starlink, OneWeb и Kuiper — новой спутниковой группировки Blue Origin. Сигнал будет быстрее, чем у геостационарных спутников, но медленнее, чем у аппаратов, которые летают на высотах 500-700 км.

Между тем после 2014 года Запад запретил ввозить в Россию электронику, разработанную по технологиям США или в США. Та, что осталась доступной, не могла обеспечить срок службы в 15 лет. Стали работать на электронике более простой, индустриальной, использовать какие-то российские наработки, но в основном, конечно, более дешевые иностранные альтернативы.

Сейчас эти каналы тоже перекрываются. Когда озвучивается, что будут вкладываться деньги в российскую промышленность, то говорят, что через несколько лет будет достигнут результат в 70%. 30% приходится на самые важные чипы. Вот их, скорее всего, будут контрабандой пытаться достать, довезти до РФ. Просто у Китая есть далеко не вся необходимая электроника для российской космонавтики.

Что касается сроков реализации проекта, то развертывание группировки может длиться до конца десятилетия. И у каждой из этих низкоорбитальных группировок появились частные компании, которые планируют быстрее сделать нечто такое».

Президент Владимир Путин анонсировал запуск системы «Сфера» в 2018 году. Позже в «Роскосмосе» отмечали, что у проекта возникли сложности с финансированием. Изначально госкорпорация запрашивала на его реализацию 1,5 трлн руб. В 2021-м расходы оценивали в 800 млрд руб. Как отмечали в «Роскосмосе», большая часть суммы поступит из внебюджетных средств.

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Елизавета Скобцова