Мосгорсуд приговорил 66-летнего физика Губанова к 12 годам за госизмену

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 6б-летнего ученого-физика Анатолия Губанова. Он признан виновным по статье 275 УК (госизмена), сообщила пресс-служба суда. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку в деле речь идет о секретных материалах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Губанов

Фото: Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского Анатолий Губанов

Фото: Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского

Официально о фабуле дела не сообщалось, однако, как заявляла защита другого физика, бывшего в подчинении у господина Губанова, ученых обвинили в госизмене из-за передачи координатору проекта Hexafly-Int из европейского центра ESTEC отчетов о проделанной работе. Проект предусматривал совместную работу европейских, российских и австралийских центров и заключался в исследовании концепции пассажирского самолета на водородном топливе.

Господин Губанов, работая начальником отдела в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского, участвовал в разработке перспективных моделей гиперзвуковых ракет, из-за чего имел доступ к гостайне. По этой причине им был подписан документ о неразглашении, требования которого, по мнению ФСБ, он нарушил.

Адвокат Ольга Динзе сказала, что Анатолий Губанов признал вину частично. По ее словам, на ученого было оказано существенное психологическое давление на стадии досудебного производства. Однако госпоже Динзе удалось принять участие только на этапе апелляции, поскольку Анатолий Губанов отказался от ее услуг. Со слов Ольги Динзе отказ произошел с нарушениями правовых норм уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Анатолий Губанов был задержан и помещен в СИЗО в декабре 2020 года. Обвинение запросило господину Губанову 13 лет колонии строгого режима. Вместе с Анатолием Губановым по делу проходил его бывший подчиненный 70-летний Валерий Голубкин, которого в июне этого года приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

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Александра Горошилова