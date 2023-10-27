Обвинение запросило 13 лет строгого режима ученому Губанову по делу о госизмене

Гособвинение попросило назначить ученому Анатолию Губанову, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК), 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает «Медиазона» (признана иностранным агентом). Огласить приговор господину Губанову должны сегодня, 27 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Губанов после заседания суда в январе 2021 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Губанов после заседания суда в январе 2021 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

66-летний Анатолий Губанов — доцент Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). В ЦАГИ господин Губанов возглавлял отдел, изучающий аэродинамику самолетов и ракет. Его подчиненным был 70-летний ученый Валерий Голубкин, которого в июне приговорили к 12 годам колонии строгого режима по аналогичному обвинению.

Господин Губанов был автором нескольких научных разработок в сфере проектирования гиперзвуковых ракет. В связи с этим ученый был вынужден подписать соответствующую форму, в которой взял на себя обязательства не обсуждать детали своей научно-практической деятельности с посторонними.

ФСБ утверждает, что Анатолий Губанов обязательства нарушил и выдал «иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственную тайну», ставшую ему известной «по службе, работе или учебе». Анатолия Губанова задержали и отправили в СИЗО в декабре 2020 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ученый изменил Родине с ракетой».