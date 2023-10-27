Обвинение запросило 13 лет строгого режима ученому Губанову по делу о госизмене
Гособвинение попросило назначить ученому Анатолию Губанову, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК), 13 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает «Медиазона» (признана иностранным агентом). Огласить приговор господину Губанову должны сегодня, 27 октября.
Анатолий Губанов после заседания суда в январе 2021 года
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
66-летний Анатолий Губанов — доцент Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник отдела Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). В ЦАГИ господин Губанов возглавлял отдел, изучающий аэродинамику самолетов и ракет. Его подчиненным был 70-летний ученый Валерий Голубкин, которого в июне приговорили к 12 годам колонии строгого режима по аналогичному обвинению.
Господин Губанов был автором нескольких научных разработок в сфере проектирования гиперзвуковых ракет. В связи с этим ученый был вынужден подписать соответствующую форму, в которой взял на себя обязательства не обсуждать детали своей научно-практической деятельности с посторонними.
ФСБ утверждает, что Анатолий Губанов обязательства нарушил и выдал «иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственную тайну», ставшую ему известной «по службе, работе или учебе». Анатолия Губанова задержали и отправили в СИЗО в декабре 2020 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ученый изменил Родине с ракетой».