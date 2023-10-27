Россия прекратила соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией

МИД России заявил о прекращении с 24 января 2024 года действия соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве. Соответствующая дипломатическая нота была 25 октября вручена послу Финляндии Антти Хелантерю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«25 октября в МИД России был вызвaн посол Финляндии в России Aнтти Хелантеря. Послу вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что в соответствии со ст. 14 Соглашения оно прекрaтит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года»,— говорится в заявлении на сайте российского дипведомства.

Как утверждает российское внешнеполитическое ведомство, соглашение было разорвано в качестве ответной меры на конфронтационные действия Финляндии в отношении России, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз.

Соглашение о сотрудничестве Россия и Финляндия подписали в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Договор был направлен на укрепление основ осуществления приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией. В частности, в рамках соглашения определялись стратегии территориального развития России и Финляндии, а также взаимодополняемость мероприятий, проводимых на территории двух стран.

С июля 2023 года финские власти ввели ограничение на въезд в страну для россиян, владеющих недвижимостью. В октябре по решению министра обороны Финляндии были заблокированы три сделки по продаже недвижимости россиянам из-за угроз безопасности.