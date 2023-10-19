Минобороны Финляндии заблокировало три сделки по продаже недвижимости россиянам

По решению министра обороны Финляндии Антти Хяккянена в октябре власти заблокировали три сделки по продаже недвижимости россиянам из-за угроз безопасности. Об этом сообщается в пресс-релизе финляндского военного ведомства.

Два объекта недвижимости, в продаже которых отказало Минобороны, находятся в общине Руоколахти в Южной Карелии (на юго-востоке Финляндии), вблизи российской границы. Еще один объект расположен в городе Китеэ на востоке.

Две сделки обсуждались с гражданами России, еще одна — с компанией, бенефициаром которой выступал россиян. Минобороны Финляндии пояснило, что приобретение объектов недвижимости российскими гражданами помешало бы «защите территориальной целостности и организации национальной обороны».

С 1 января 2020 года в Финляндии действует закон, обязывающий частных лиц без гражданства стран Евросоюза и Европейского экономического сообщества запрашивать лицензию в Минобороны страны при покупке частного дома. Закон не распространяется на покупки квартир.

В октябре 2022 года Антти Кайкконен допускал конфискацию недвижимости у россиян на «важных для безопасности» Финляндии территориях. С июля текущего года финляндские власти ввели ограничение на въезд в страну для россиян, владеющих недвижимостью. В октябре Минюст Финляндии сообщил о планах упростить процесс изъятия недвижимости у россиян.

Подробнее о конфискации недвижимости у россиян — в материале «Ъ FM» «Безопасность по-фински».

Лусине Баласян