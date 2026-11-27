Второй день саммита ЕС отменили из-за разногласий по бюджету
Второй день саммита Евросоюза в Брюсселе, намеченный на 27 ноября, отменили после разногласий по бюджету на 2028–2034 годы. Переговоры продолжались около 12 часов. Об этом сообщает Politico.
«Мы не достигли соглашения»,— заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции. Первоначальный проект Еврокомиссии предусматривал расходы в €1,985 трлн. Предложенный Коштой 21 ноября компромисс сокращал эту сумму примерно на €204 млрд, но также не устроил участников.
Следующая встреча лидеров ЕС пройдет 17–18 декабря. По данным Associated Press, Германия и еще несколько стран требуют сократить и модернизировать бюджет. Франция и Италия возглавляют группу государств, которые защищают финансирование фермеров и инфраструктуры в менее обеспеченных странах ЕС.