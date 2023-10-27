Армия Израиля заходила в сектор Газа для рейда против «Хамаса»

Подразделения сухопутных войск армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью 27 октября заходили на территорию сектора Газа для рейда против радикального палестинского движения «Хамас». Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post (JP). Армия Израиля в своем Telegram-канале сообщила, что операция завершилась, войска покинули район.

По информации газеты, пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии ЦАХАЛ находятся на территории Газы уже несколько часов, действуя против «Хамаса» и «террористических целей». После рейда военные подразделения должны вернуться в Израиль.

Вчера, 26 октября, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорил, что рейды израильских военных в секторе Газа готовят почву для следующего этапа военной операции. По его словам, такие рейды будут проходить в ближайшие дни. Вчера же сообщалось о танковом рейде в Газе.

Война Израиля и «Хамаса» идет уже 20 дней. Президент США Джо Байден просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отложить наземную операцию в секторе Газа. Накануне Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильская армия готовится к наземной операции. Однако о сроках начала операции он не сообщил.

Как палестинских радикалов расспросили в МИД России о ситуации с заложниками — в материале «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Анастасия Ларина