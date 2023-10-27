Россия денонсировала два соглашения с Украиной

МИД России сообщил о прекращении действия двух соглашений с Украиной — о сотрудничестве для развития пунктов пропуска через госграницу, а также о научно-техническом сотрудничестве. Уведомления об этом опубликованы на портале правовой информации.

Действие соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую госграницу, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года, было прекращено 11 октября. 15 октября прекратилось действие соглашения о научно-техническом сотрудничестве, подписанного в Москве 27 августа 1996 года.

Россия и Украина денонсировали уже несколько соглашений на фоне российской военной операции. В частности, в феврале Верховная рада денонсировала все договоры о сотрудничестве с РФ по Азовскому морю. В июне Владимир Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива.

Лаура Кеффер