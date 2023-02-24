Верховная рада денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией по Азовскому морю

Верховная рада утвердила расторжение всех договоров с Россией по Азовскому морю. Среди них — договор Украины и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Договор о сотрудничестве по Азовскому морю и Керченскому проливу был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Стороны, в частности, договорились вести совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовства, защиты морской среды и экологической безопасности.

Соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества 2 апреля 2001 года подписали Россия, Украина, Болгария, Грузия, Румыния и Турция. Среди целей, обозначенных в соглашении, было содействие безопасности и стабильности в морской акватории Черного моря, а также увеличение взаимодействия между военно-морскими силами стран.

Эрдни Кагалтынов