Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент внес этот закон в Госдуму 24 мая. Соглашение о сотрудничестве было подписано 24 декабря 2003 года. В документе не было пункта о госгранице: предполагалось, что в случае необходимости страны закрепят разграничение в отдельном соглашении.

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. После этого Азовское море стало внутренним морем России.

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