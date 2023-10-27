«Хамас» не освободит заложников без прекращения огня

Палестинское движение «Хамас» не может освободить заложников, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня. Об этом сказал «Ъ» представитель делегации «Хамаса» в Москве Абу Хамид. По его словам, «Хамас» заявил о своем намерении освободить «гражданских пленных» еще с первых дней войны, но ему нужно время, чтобы найти всех, кто оказался в секторе Газа 7 октября.

«На оккупированные в 1948 году территории вошли сотни граждан и десятки боевиков различных палестинских группировок и после падения израильской дивизии "Газа" они захватили десятки человек, большинство из которых мирные жители, и нам нужно время, чтобы найти их в секторе Газа, а затем освободить»,— сказал он.

Абу Хамид подчеркнул, что для выполнения этой задачи нужна спокойная обстановка. «В результате израильских бомбардировок на данный момент погибло 50 заключенных»,— добавил он.

Абу Хамид также рассказал, что в ходе визита в Москву делегация «Хамаса» представила «российским друзьям картину причин атаки 7 октября». «Российская Федерация — дружественная страна для палестинского народа и поддерживает отношения со всеми представителями палестинского народа. Мы всегда готовы консультироваться с ней по различным вопросам»,— добавил он.

7 октября «Хамас» атаковал Израиль. Под прикрытием ракетного обстрела боевики движения вошли на израильскую территорию. В результате погибли более 1,4 тыс. человек, тысячи получили ранения. Свыше 200 оказались в заложниках в секторе Газа. «Хамас» уверяет, что действовал не в одиночку. Вслед за его прорывом на израильскую территорию вошли как боевики еще одной палестинской группировки «Исламский джихад», так и не связанные с той или иной группировкой палестинцы. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, в результате которой, по данным палестинского Минздрава, погибли около 7 тыс. палестинцев и еще примерно 19 тыс. получили ранения

Вчера, 26 октября, делегация «Хамас» посетила Москву. Израиль назвал этот визит «позорным шагом».

Подробности — в материале «Ъ» «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Марианна Беленькая