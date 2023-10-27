«Хамас» попросил арабские страны помочь движению оружием и финансами

Глава политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания заявил, что «продолжение агрессии» против сектора Газа выведет весь регион из-под контроля. Он призвал арабские и исламские страны поддержать движение оружием и финансами.

«Сопротивление в Газе продолжается. Я призываю народы арабских и исламских наций и свободных людей мира… поддержать это сопротивление и поддержать эту революцию деньгами, оружием»,— заявил господин Хания, слова которого приводит Telegram-канал «Хамаса».

Глава политбюро движения также призвал к открытию контрольно-пропускных пунктов на границе с Газой и отправки ей «всего, что нужно, без ограничений и условий». В частности, он настаивает на восстановлении подачи электричества и воды. «Я призываю всех президентов, лидеров, идейных лидеров и лиц, формирующих общественное мнение, четко и недвусмысленно подтвердить легитимность сопротивления Палестины, а также легитимность "Хамаса"»,— добавил он.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет 7 октября. Израиль сообщал о более 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает число жертв более чем в 7 тыс. Вчера, 26 октября, Москву посетил член политбюро «Хамаса» Абу Марзук и провел переговоры с российскими дипломатами. МИД Израиля назвал недостойным решение российских властей принять делегацию.

Подробности — в материале «Ъ» «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Лаура Кеффер