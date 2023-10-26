Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа превысило 7 тысяч человек

Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 7 тыс. человек, число пострадавших выросло до 18 тыс., сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на палестинское Министерство здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Salem / Reuters, Reuters Фото: Mohammed Salem / Reuters, Reuters

«Среди погибших около 2913 детей и 1709 женщин, что является самым высоким числом погибших на войне в секторе Газа с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке покинул эту территорию в 2005 году»,— сообщили журналистам в ведомстве. По данным палестинского Минздрава, больше всего погибших фиксируется в дни нанесения израильской армией ударов по объектам в секторе Газа.

C 1967 года по 2005 год сектор Газа находился под контролем Израиля, там действовали израильские органы власти и силовики. В августе 2005 года, в ходе реализации «Плана одностороннего размежевания», Израиль вывел из сектора войска, а также ликвидировал свои поселения. В 2007 году власть в секторе Газа захватило палестинское движение «Хамас».

Война между Израилем и «Хамасом» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет 7 октября. Израильские власти в ответ объявили «Хамасу» войну и начали масштабные обстрелы территории сектора Газа. Израиль сообщал о более 1,4 тыс. погибших. В числе жертв — 23 гражданина РФ. В ближайшее время израильские военные намерены перейти к новому этапу боевых действий, начав полномасштабную наземную операцию в секторе Газа.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».

Александр Кислов