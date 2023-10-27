Франция разрешила продажу iPhone 12 после обновления, снизившего уровень излучения

Власти Франции отменили запрет на продажу iPhone 12 после выпущенного производителем обновления, снизившего магнитное излучение телефона. Об этом сообщает французское агентство по частотам (ANFR), вводившее запрет.

Apple накануне выпустила обновление операционной системы iOS17.1. Утверждается, что оно позволяет снизить электромагнитное излучение смартфона, когда он находится в руке или в кармане. Но обновление доступно только в европейской части Франции, поэтому на ее заморских территориях запрет пока продолжает действовать.

ANFR в сентябре провело два исследования, которые показали, что у iPhone 12 уровень поглощения электромагнитной энергии составляет 5,74 Вт/кг (при контакте с руками или головой). Во Франции действует норматив, по которому этот показатель, указывающий на то, сколько излучения воздействует на ткани человека в секунду, не должен превышать 4 Вт/кг.

После введенного Францией временно запрета бельгийские регуляторы также начали проверку риска от iPhone 12 для здоровья.

Лаура Кеффер