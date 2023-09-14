Бельгийские регуляторы проверяют риск от iPhone 12 для здоровья

Бельгийские регуляторы заявили, что изучат потенциальный вред для здоровья пользователей от iPhone 12 из-за превышения у него показателей по уровню излучения. Как сообщает Reuters, этому заявлению предшествовало решение французских регуляторов, снявших iPhone 12 с продажи в стране на том основании, что уровень излучения этой модели превышает действующие в стране нормативы.

Французское Национальное агентство по частотам провело два исследования, которые показали, что у iPhone 12 уровень поглощения электромагнитной энергии составляет 5,74 Вт/кг (при контакте с руками или головой). Во Франции действует норматив, по которому этот показатель, указывающий на то, сколько излучения воздействует на ткани человека в секунду, не должен превышать 4 Вт/кг. Компании Apple было предложено устранить эту проблему, а пока продажи этой модели в стране приостановлены.

В Бельгии министр по вопросам цифровизации Матье Мишель заявил, что его «долг сделать так, чтобы гражданам ничего не угрожало». Поэтому министр обратился к бельгийским регуляторам с запросом о проверке потенциальных рисков от использования iPhone 12. В самой Apple настаивают на безопасности этой модели. По словам представителей компании, эта модель с момента своего запуска в 2020 году уже прошла множество проверок со стороны разных международных организаций и была одобрена как соответствующая стандартам излучения. Между тем эти стандарты в разных странах расходятся. Так, в Великобритании никаких претензий к Apple не возникло, так как уровень излучения iPhone 12 не превышает действующих нормативов. В Испании организация защиты прав потребителей OCU призвала власти последовать примеру Франции и приостановить продажи iPhone 12 до полного выяснения обстоятельств. В Нидерландах регуляторы также сообщили о проводимой в данный момент проверке уровня излучения iPhone 12, однако отметили, что «никакой экстренной угрозы нет».

Алена Миклашевская