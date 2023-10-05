Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Главный вопрос — куда дальше пойдет Армения»

Дмитрий Дризе — о непростом выборе Еревана

«Пятерка» стала «четверкой»: Ильхам Алиев отказался от поездки в Гранаду, где должна была пройти его встреча с главами Армении, Франции, Германии и ЕС. Президента Азербайджана не устроила позиция Европы, которая отказалась пригласить на переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что готов подписать с Баку полноценный мирный договор. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем попытку Запада вернуть влияние на Южном Кавказе.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В испанской Гранаде была намечена встреча в пятистороннем формате — Азербайджан-Армения-Франция-Германия-Европейский союз. Однако президент первой страны-участницы Ильхам Алиев отказался. Официальная причина — на переговоры не пригласили Турцию.

Никол Пашинян тем временем заявил, что армянская делегация с ним во главе все равно на мероприятие поедет и жаль, что Азербайджан так себя повел. Премьер-министр также сделал ряд важных заявлений: во-первых, он настроен подписать с Алиевым мирный договор; во-вторых, готов вот прямо сейчас уйти в отставку, если это изменит ситуацию к лучшему.

Как перед саммитом в Гранаде Ереван понизил уровень отношений с Москвой

Однако сам же в итоге на этот вопрос и ответил, вернее, сделал вывод, что подобный шаг ни на что на самом деле не повлияет, а только, наоборот, вызовет хаос, поэтому он остается на своем посту и едет в Испанию.

Собственно, почему Ильхам Алиев отказался ехать, понятно. Без поддержки главного союзника — Реджепа Тайипа Эрдогана — ему будет очень непросто, поскольку он остается наедине с Николом Пашиняном и западными лидерами, которые, как это видно, больше на стороне Армении. И, в конце концов, он победитель, он диктует условия, а получается как бы наоборот.

В итоге по факту в Гранаде пройдет саммит Армения-Евросоюз. А это значит, что западные лидеры, наверное, будут предлагать премьер-министру Армении перейти на их сторону, сделать выбор. Даже оружие они готовы поставлять.

Западное сообщество все громче требует ввести против Азербайджана санкции, и это не шутки. Ильхам Алиев, в свою очередь, позиционирует себя как респектабельного лидера, страна его активно развивается, и она готова к дальнейшему взаимовыгодному партнерству с остальным миром.

Азербайджан восстановил территориальную целостность и явно претендует на роль некого кавказского центра сила и развития.

Максим Юсин — о выборе Еревана между Западом и Россией

Однако и Европа и, что важно, Америка ведут себя неконструктивно, не нравится им исход карабахских армян. В XXI веке так не принято. Вот и не готовы они признать собственную выгоду и подойти к делу с прагматичной точки зрения.

Что-то это напоминает отдаленно. Где-то мы это уже видели и слышали. Впрочем, главный вопрос — это именно серьезность намерений коллективного Запада.

Готовы ли его представители от слов перейти к делу? Помочь Армении, подставить плечо и интегрировать страну в свое сообщество? Если посмотреть на Украину, то готовы, пусть и не так как хотелось бы последней.

Здесь еще важно посмотреть на позицию Реджепа Тайипа Эрдогана. Он Запад, конечно, критикует, и порой жестко, но за красные линии не заходит. Потому что зависят они друг от друга. А, может быть, он и сам в связи с этим не очень-то и хотел ехать в Гранаду, ведь неудобно может получиться.

И вот мы видим новый раунд карабахского противостояния под условным названием «Те же и Запад». И куда в итоге все-таки пойдет Армения? Очень даже серьезный вопрос.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...