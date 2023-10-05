«Главный вопрос — куда дальше пойдет Армения»

«Пятерка» стала «четверкой»: Ильхам Алиев отказался от поездки в Гранаду, где должна была пройти его встреча с главами Армении, Франции, Германии и ЕС. Президента Азербайджана не устроила позиция Европы, которая отказалась пригласить на переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что готов подписать с Баку полноценный мирный договор. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем попытку Запада вернуть влияние на Южном Кавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В испанской Гранаде была намечена встреча в пятистороннем формате — Азербайджан-Армения-Франция-Германия-Европейский союз. Однако президент первой страны-участницы Ильхам Алиев отказался. Официальная причина — на переговоры не пригласили Турцию.

Никол Пашинян тем временем заявил, что армянская делегация с ним во главе все равно на мероприятие поедет и жаль, что Азербайджан так себя повел. Премьер-министр также сделал ряд важных заявлений: во-первых, он настроен подписать с Алиевым мирный договор; во-вторых, готов вот прямо сейчас уйти в отставку, если это изменит ситуацию к лучшему.

Однако сам же в итоге на этот вопрос и ответил, вернее, сделал вывод, что подобный шаг ни на что на самом деле не повлияет, а только, наоборот, вызовет хаос, поэтому он остается на своем посту и едет в Испанию.

Собственно, почему Ильхам Алиев отказался ехать, понятно. Без поддержки главного союзника — Реджепа Тайипа Эрдогана — ему будет очень непросто, поскольку он остается наедине с Николом Пашиняном и западными лидерами, которые, как это видно, больше на стороне Армении. И, в конце концов, он победитель, он диктует условия, а получается как бы наоборот.

В итоге по факту в Гранаде пройдет саммит Армения-Евросоюз. А это значит, что западные лидеры, наверное, будут предлагать премьер-министру Армении перейти на их сторону, сделать выбор. Даже оружие они готовы поставлять.

Западное сообщество все громче требует ввести против Азербайджана санкции, и это не шутки. Ильхам Алиев, в свою очередь, позиционирует себя как респектабельного лидера, страна его активно развивается, и она готова к дальнейшему взаимовыгодному партнерству с остальным миром.

Азербайджан восстановил территориальную целостность и явно претендует на роль некого кавказского центра сила и развития.

Однако и Европа и, что важно, Америка ведут себя неконструктивно, не нравится им исход карабахских армян. В XXI веке так не принято. Вот и не готовы они признать собственную выгоду и подойти к делу с прагматичной точки зрения.

Что-то это напоминает отдаленно. Где-то мы это уже видели и слышали. Впрочем, главный вопрос — это именно серьезность намерений коллективного Запада.

Готовы ли его представители от слов перейти к делу? Помочь Армении, подставить плечо и интегрировать страну в свое сообщество? Если посмотреть на Украину, то готовы, пусть и не так как хотелось бы последней.

Здесь еще важно посмотреть на позицию Реджепа Тайипа Эрдогана. Он Запад, конечно, критикует, и порой жестко, но за красные линии не заходит. Потому что зависят они друг от друга. А, может быть, он и сам в связи с этим не очень-то и хотел ехать в Гранаду, ведь неудобно может получиться.

И вот мы видим новый раунд карабахского противостояния под условным названием «Те же и Запад». И куда в итоге все-таки пойдет Армения? Очень даже серьезный вопрос.