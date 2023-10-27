Штраф без пистолета не выписать

Белый дом определился с порядком исполнения президентского поручения о разграничении полномочий силовиков и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. На совещаниях у главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко решено пока направить в Госдуму законопроект об исключении возможности МВД возбуждать дела по 46 статьям КоАП. Однако всего таких статей «двойного действия» 197, и оставшиеся потребуют детального рассмотрения возможности их вывода из сферы деятельности МВД. Результаты этой «сортировки» учтут в поправках ко второму чтению; законопроект направлен в ГПУ и пока не внесен в Госдуму. Изоляция полиции от хозяйственного оборота должна улучшить деловой климат, но может усилить борьбу за полномочия в силовом блоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко будет непросто сбалансировать интересы компаний, контролеров и МВД при ограничении полномочий полиции в отношении бизнеса

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко будет непросто сбалансировать интересы компаний, контролеров и МВД при ограничении полномочий полиции в отношении бизнеса

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В процессе разграничения полномочий контрольно-надзорных органов и полиции при нарушениях бизнесом КоАП по поручению президента возникла коллизия. Правительство, напомним, рассчитывает запретить полиции наказывать предпринимателей за нарушение обязательных требований, выполнения которых власти требуют в рамках контрольно-надзорной деятельности,— о таком законопроекте Минюста “Ъ” писал 25 сентября. Главным его противоречием с точки зрения бизнеса стала неполнота отлучения силовиков от контроля нарушений КоАП за счет оговорки об их сохранении для «защиты охраняемых законом ценностей». Однако в ходе ряда совещаний у главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего законопроектную деятельность Белого дома, в ряде случаев необходимость сохранения возможности участия полиции в контрольных мероприятиях была подтверждена — речь идет, например, о необходимости «применения физической силы и специальных средств, административных задержаний или доставлений» (например, если нарушители игнорируют требования контролеров или угрожают им).

В итоге перед Белым домом встала задача по балансировке интересов и рисков трех видов участников процесса: компаний, контролеров и силовиков.

По данным “Ъ”, в аппарате правительства пока рассчитывают решить ее с учетом опыта «регуляторной гильотины» (необходимость обязательных требований к компаниям рассматривалась регуляторами и бизнесом в рабочих группах с паритетным составом, и решения принимались консенсусом). При обсуждении каждой из 151 «спорной» статьи КоАП также будут приниматься в расчет мнения всех трех сторон, говорит собеседник “Ъ” в секретариате господина Григоренко.

Поводами для анализа целесообразности сохранения участия МВД в преследовании нарушений по отдельным статьям КоАП, кроме прямой необходимости силовых полномочий для их фиксации, станут традиционные угрозы «жизни и здоровью граждан», «существенного вреда окружающей среде», а также дефицит сотрудников профильного контрольного или надзорного органа и допускающие произвольное толкование «чувствительность сферы» и «снижение уровня безопасности в указанной сфере». Перечень 46 статей КоАП, полномочия МВД по которым решено все же упразднить, этой логике соответствует: в нем пока в том числе «самовольное занятие земельного участка» (контролирует Росреестр), «нарушение условий лицензии на пользование недрами» (Росприроднадзор, Ростехнадзор), «нарушение правил организации деятельности по продаже товаров на рынках» (Роспотребнадзор, МЧС) и т. п.

Деловое и правовое сообщества ждут, что разграничение полномочий позволит снизить давление на бизнес, но эффективность решения будет зависеть от практической работы по отбору дублирующих составов.

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева отмечает, что полиция действительно выполняет обязанность проверок в рамках КоАП по некоторым статьям. «Однако есть целый ряд статей, где сегодня возникает коллизия, когда полиция не лишена права проведения проверки, но по своей сути эту проверку должен осуществлять специальный орган»,— говорит она, подтверждая необходимость анализа тех проверок, которые были отнесены к проблемным, и четкое выделение составов — исключение дублирования функций проверяющих органов с четким указанием, к каким статьям оно относится,— это дает гораздо больше шансов на единообразное и четкое правоприменение. С ней соглашается руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин: «Отсутствие дублирования функций, как правило, дает позитивные изменения для защиты интересов потерпевших и для государства». При этом, насколько органы, уполномоченные осуществлять контроль, могут его эффективно осуществлять, покажет практика, добавляет он.

Результаты детального рассмотрения спорных статей, по данным “Ъ”, планируется внести в Госдуму поправками ко второму чтению законопроекта Минюста. Сам он как документ совместного ведения пока направлен на рассмотрение в Главное правовое управление президента до внесения в Госдуму.

Отдельный интерес в перераспределении полномочий силовиков и контролеров, отметим, представляет совместное участие в нем правительства и Генпрокуратуры. По данным ответа последней на запрос “Ъ”, по результатам проверок в 30 регионах в 2021–2022 годах объем «серого» административного давления МВД на бизнес (в форме административных протоколов, составленных по результатам «внепроцессуальных проверок без регистрации сообщений о происшествии под видом рассмотрения обращений или оперативно-разыскных и иных мероприятий») оценивается в 65 тыс.— и это только задокументированный массив. Переход деловой среды в большей степени под контроль исполнительной власти, с точки зрения правительства, должен оздоровить бизнес-климат. Очевидно, он также усилит и контроль прокуратуры над МВД, и «фокусировку» полиции на прямых задачах, но может повлечь за собой новый передел полномочий уже внутри силового блока.

Олег Сапожков, Диана Галиева, Кристина Боровикова