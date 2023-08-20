Дания передаст Киеву 19 истребителей F-16

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на базе ВВС в Дании заявила, что Копенгаген передаст Киеву 19 истребителей F-16. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

По словам главы Минобороны Дании Якоба Эллеманн-Йенсена, самолеты будут поставлены после того, как украинские пилоты пройдут обучение по управлению ими. «Надеемся, что Украина сможет получить шесть первых боевых самолетов ближе к Новому году»,— сказала Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции по итогам встречи (цитата по ТАСС). По ее словам, восемь истребителей будут переданы в 2024 году, еще пять — в 2025 году. Госпожа Фредериксен уточнила, что в настоящее время в Дании обучаются 70 украинских пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил передачу 19 истребителей и обучение украинских пилотов на территории Дании. «Работаем над скоростью обучения. Сегодня мы также обсудили возможность расширения тренировочных миссий, алгоритм понятен»,— написал он.

Сегодня, 20 августа, Владимир Зеленский прибыл на базу ВВС в Дании для встречи с Мэтте Фредериксен. Помимо поставок истребителей F-16 на встрече планировалось обсуждение глобального «саммита мира».

В этот же день господин Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По итогам встречи господин Рютте также объявил о передаче Киеву самолетов F-16. Количество и сроки поставок премьер не уточнил. Однако Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщал, что речь идет о 42 самолетах. По данным Reuters, на данный момент Нидерланды имеют всего 42 истребителя F-16.

Полина Мотызлевская