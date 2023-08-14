США выделили новую помощь Украине на $200 млн

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $200 млн. Транш стал 44-м по счету.
В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине:
- боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS;
- оборудование и системы разминирования;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin;
- 37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 58 водовозов;
- свыше 12 млн патронов для стрелкового оружия и гранаты.
Также в пакет войдут запчасти, необходимые для обслуживания ранее предоставленной техники, учебные боеприпасы и другие средства.
В заявлении американского оборонного ведомства подчеркивается, что США будут продолжать совместную работу с другими странами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее потребностей в сфере безопасности и обороны.
В конце июля США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. Он включал боеприпасы для систем вооружений NASAMS и HIMARS. Также в июле Киеву выделялся пакет помощи на сумму $1,3 млрд.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».