США выделили новую помощь Украине на $200 млн

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $200 млн. Транш стал 44-м по счету.

В рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине:

боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS;

оборудование и системы разминирования;

120-мм танковые боеприпасы;

противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin;

37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

58 водовозов;

свыше 12 млн патронов для стрелкового оружия и гранаты.

Также в пакет войдут запчасти, необходимые для обслуживания ранее предоставленной техники, учебные боеприпасы и другие средства.

В заявлении американского оборонного ведомства подчеркивается, что США будут продолжать совместную работу с другими странами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее потребностей в сфере безопасности и обороны.

В конце июля США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. Он включал боеприпасы для систем вооружений NASAMS и HIMARS. Также в июле Киеву выделялся пакет помощи на сумму $1,3 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».