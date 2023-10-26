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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ сообщил об убийстве соорганизатора совершенной 7 октября атаки

Армия Израиля сообщила об успешной операции совместно с космическим агентством страны, в ходе которой был убит Шади Баруд, заместитель начальника управления «Хамаса», отвечавший за планирование атаки 7 октября.

Согласно данным разведки и космического агентства, израильские истребители нанесли удар по местонахождению Шади Баруд. Где именно был нанесен удар, в сообщении ЦАХАЛ не говорится. На прикрепленной к сообщению видеозаписи можно видеть плотную застройку, которая разрушается ударом с воздуха.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, Шади Баруд, замначальника разведуправления «Хамаса», наряду с другим военачальником, Яхьей Синваром, отвечал за планирование атаки 7 октября. До этого Шади Баруд командовал батальоном «Хамаса» в Хан-Юнисе, отвечал за планирование атак, информбезопасность, связь с разведкой движения.

Рано утром 7 октября «Хамас» с территории сектора Газа подверг Израиль массированной ракетной атаке, затем боевики зашли в приграничный район страны и захватили несколько сотен заложников. В ответ израильские власти объявили о начале боевых действий, цель которых полностью уничтожить «Хамас». Сейчас армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа.

Подробнее о том, как израильско-палестинский конфликт «наделал шуму» в ООН,— в материале «Организация объединенных нотаций».

Александра Горошилова

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