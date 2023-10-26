Поисковик Google обучили искать источники картинки

Американская корпорация Google добавила в поисковик новую функцию, благодаря которой пользователи смогут проверить происхождение картинки. Раздел «Об изображении» поможет узнать, где в интернете раньше появлялось изображение, и как оно было описано.

В настоящее время функция доступна только для пользователей английской версии поиска. Можно будет проверить историю изображения, в том числе узнать, где она появилась в первый раз. Также появится возможность посмотреть, как на других сайтах описывали картинку и для чего использовали ее — это поможет проверить ее достоверность. Если это будет возможно, у изображений можно будет увидеть метаданные, которые укажут, например, что изображение было создано с помощью нейросетей.

Ранее в поиске Google появился ИИ-генератор изображений на основе модели Imagen. Чтобы создать изображение, в поиске надо будет команду «нарисуй» и далее описание картинки. В компании утверждают, что все созданные нейросетью изображения обладают метаданными, указывающими, что они были сделаны ИИ.

Евгений Федуненко