В поиске Google появился ИИ-генератор изображений

Американская корпорация Google добавила в поисковую строку Google Search Generative Experience (SGE) тестовую версию генератора картинок на основе ИИ-модели Imagen. Пользователи смогут задать описание изображения в адресной строке, после чего Google сгенерирует несколько картинок, из которых можно будет выбрать нужное.

Чтобы создать изображение, в поиске надо будет ввести команду «нарисуй» и далее описание картинки. Полученное изображение можно отредактировать с помощью текстовых команд. Также генератор изображений доступен в разделе Google «Картинки».

Нейросеть сможет создать только те изображения, которые отвечают политике Google. Также полученные картинки будут получать маркировки водяными знаками и метаданными. Нельзя будет создавать картинки со знаменитостями и фотореалистичные изображения человеческих лиц. Microsoft запустила функцию генератора картинок в поисковой строке Bing в марте 2023 года.

Евгений Федуненко