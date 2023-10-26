Forbes рассказал о деталях продажи контрольного пакета «Яндекса» инвесторам

Контрольный пакет российского «Яндекса» (MOEX: YNDX) может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит 7,28%, выяснил Forbes. Им также могут перейти полномочия по управлению советом директоров компании. По словам источника издания, близкого к переговорам, стоимость «Яндекса» составляет $5,5 млрд.

По словам собеседника Forbes, в последнее время акционеры «Яндекса» активизировали переговоры по привлечению стратегических инвесторов в капитал российской компании. «Все стороны заинтересованы завершить сделку до конца года. В графике стоит ноябрь»,— уточнил он. В то же время собеседник отметил, что сейчас многое зависит от администрации президента РФ и от совета директоров «Яндекса».

Предполагается, что в рамках сделки зарегистрированный в Нидерландах холдинг Yandex N.V. создаст российскую «дочку» — субхолдинг, долю в котором продаст группе российских инвесторов, рассказал источник. В этот субхолдинг Yandex N.V. внесет почти весь бизнес «Яндекса», за исключением некоторых стартапов, которые «с небольшими оговорками» сейчас принадлежат голландской компании Yandex N.V. Речь, по словам собеседника Forbes, идет о «любимых стартапах» основателя «Яндекса» Аркадия Воложа.

В рамках сделки Yandex N.V. рассчитывал получить лицензии на использование некоторой интеллектуальной собственности «Яндекса», которая относится к указанным стартапам, но пока это «под большим вопросом». «Отсутствие у Yandex N.V. и Воложа этих лицензий — плохо, но не катастрофа. Они могут переписать код, чтобы не получить обвинения в воровстве интеллектуальной собственности, но это займет примерно от нескольких месяцев до года», — считает он.

В качестве потенциальных инвесторов собеседник Forbes указал ВТБ, бизнесменов Владимира Потанина и Ивана Таврина, основателя Faberlic и депутата Госдумы от партии «Новые люди» Алексея Нечаева, пенсионный фонд «Газфонд» и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. В переговорах, по его словам, участвует и представитель ЛУКОЙЛа.

«Обсуждается схема, по которой каждый из семи участников консорциума инвесторов получит по 7,28% ''Яндекса''. ''Яндекс'' оценивается в $5,5 млрд за всю компанию с учетом дисконта 50%», — рассказал собеседник издания. Согласно постановлению российского правительства, инвесторы из «недружественных» стран должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов.

Forbes отмечает, что представители «Яндекса», ВТБ и партии «Новые люди» отказались от комментариев. Представитель Владимира Потанина не смогла прокомментировать информацию о сделке. Представитель Kismet участие Ивана Таврина в переговорах об инвестициях в «Яндекс» отрицает. Представители Аркадия Воложа, ЛУКОЙЛа, «Газфонда», РФПИ, РСХБ, «АБР Менеджмента» и Сергея Кириенко на запрос о комментариях не ответили.

О планах выделить российский бизнес в отдельную структуру Yandex N.V. объявила 25 ноября 2022 года. Холдинг также намерен выйти из числа владельцев Яндекса, сменить название и заниматься несколькими направлениями, в том числе автономными автомобилями. Однако, как сообщило издание Frank Media и подтвердили источники «Ъ», согласование сделки было приостановлено примерно на полтора месяца после того, как 10 августа Аркадий Волож выступил против военной операции России на Украине. Сумма причитающихся Yandex N.V. выплат после заявления сооснователя «Яндекса» снизилась втрое — с почти $250 млн до $70–80 млн (разница более чем $150 млн).

Подробнее — в материале «Ъ» «Владелец ''Яндекса'' ответит за слова».